El Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols reobre duplicant el nombre d'objectes exposats

El Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols ha reobert les portes en un nou local a la Rambla, més a prop del mar del que estava fins ara. Es tracta d'un edifici amb menys metres quadrats que l'anterior, però amb més vitrines que permeten incrementar els objectes exposats. De fet, s'ha passat dels 2.500 joguets als 4.000. El fundador del museu, Tomàs Pla, explica que en aquest nou local hi haurà la maqueta de trens que va ser l'inici de la seva col·lecció muntada de forma completa, ja que a l'anterior museu no hi havia prou espai. Aquest equipament cultural repassa la història de les joguines des del 1860 fins a l'actualitat i es divideix en tres sales que segueixen un ordre cronològic.

El setembre del 2023 el Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols va tancar les portes. Ho feia de forma temporal i amb la intenció de reobrir en un altre local per aconseguir més espai. Aquest dilluns han estrenat el nou local, que es manté a la Rambla, tot i que una mica més a prop de la platja. Si fins ara estava al número 50, ara serà al 12. El fundador de l'equipament, Tomàs Pla, ha detallat que aquest canvi els permet incrementar el nombre de peces exposades.

Fins ara, el museu només posava a disposició del públic unes 2.500 peces. Ara, el nou espai tindrà "menys metres quadrats" però més espai per a les vitrines i podran arribar a les 4.000 peces exposades. Es tracta d'una mostra més representativa de la col·lecció que té Tomàs Pla, el fundador del museu, que supera els 10.000 objectes.

En aquest nou local, els visitants podran resseguir la història del món de la joguina amb peces que van des del 1860 fins a l'actualitat. L'espai es diferencia en tres sales. En la primera d'elles hi ha els objectes més antics on es poden veure els primers trens i cotxes de llauna, algunes firetes, cases de nines i també nines de porcellana.

A partir del 36, torna la fusta

La segona sala comença a partir de la Guerra Civil on es pot veure com va afectar el conflicte en l'elaboració de les joguines. De la llauna es va tornar a la fusta per abaratir el preu d'aquests productes i només els més adinerats es permetien els objectes metàl·lics. El mateix passava amb les nines, que mentre unes eren de porcellana, les altres passaven a ser de paper i cartró.

A partir dels anys 50, però, es recupera la llauna com a element principal fins que als 80 el plàstic va guanyant presència. De fet, en la última sala es poden veure les joguines que existeixen a partir dels anys 70. Es tracta de la sala que més nostàlgia desperta entre els adults perquè rememoren les tardes amb el Cine Exin, l'aparició de la Barbie o els Madelman.

La joia de la corona

A la primera sala també hi ha l'objecte que va portar a Tomàs Pla a iniciar la seva col·lecció de joguines. Es tracta d'una maqueta de tren que va elaborar als anys 80 i que ara es podrà veure al centre de la sala envoltada per un vidre per tal d'apreciar tots els costats d'aquesta reproducció ferroviària. Pla assegura que aquesta és la seva "joia de la corona" conjuntament amb les peces que van fins al 1940, l'etapa "predilecte" del fundador del museu.

Tomàs Pla ha explicat que el museu es va obrir l'agost del 2000 a l'edifici modernista de Can Vilaret. Amb el pas dels anys, però, la normativa dels equipaments ha anat canviant i això implicava fer obres a l'edifici per adequar-lo. Finalment, Pla ha optat per canviar l'edifici històric per un altre que s'adequa més a les necessitats urbanístiques. Una vegada s'ha acabat la rehabilitació, ara obre les portes.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha celebrat la reobertura del museu sobretot "a l'inici de la temporada turística", fet que permet incloure aquest equipament en l'oferta de promoció del municipi. A més, Motas veu el museu com un element que "reforça" l'aposta del consistori perquè Sant Feliu de Guíxols esdevingui un referent cultural.

Al Museu d'Història de la Joguina s'hi sumarà els propers anys el nou Museu Thyssen que s'ha d'obrir a l'antic monestir. Això permetrà crear una xarxa d'equipaments que conjuntament a altres ofertes, com ara el festival de la Porta Ferrada, tiraran endavant aquesta potènca cultural de Sant Feliu de Guíxols.