El Sea Jazz L’Estartit, més gran que mai i amb les estrelles de sempre

Dimecres comença un Sea Jazz L’Estartit que serà, literalment, més gran que mai. En la seva novena edició, el festival, que manté un cartell a l’altura, duplicarà el nombre de concerts i creixerà, també, en espais. Fins al diumenge 28 noms instaurats com els del saxofonista Charles Lloyd, el pianista Chucho Valdés o el trompetista Arturo Sandoval portaran a terres gironines jazz de primer nivell. No hi faltaran joves figures que ja despunten com la saxofonista Lakecia Benjamin o el pianista Emmet Cohen. A més a més de comptar amb el tradicional escenari del Passeig del Molinet i el terrat de la Confraria de Pescadors, el festival suma una altra palestra vora la mar incorporant l’Espigó de Llevant. Aquest caràcter marítim també ha arrelat al propi nom, que enguany afegeix el mot Sea davant el clàssic Jazz L’Estartit.

La primera jornada de festival, dimecres, serà completament gratuïta. Una obertura que comptarà amb concerts de talents emergents amb Aura i Biel, Víctor Carrascosa Quintet, Ton Felices Quartet (estrenant l’Espigó de Llevant) i Xavi Torres Trio, Martin Leiton Quartet, Anthus Quintet i Guy Salamon Group (Passeig del Molinet).

Dijous actuaran l’enèrgica Clarence Bekker Band i el trompetista Joan Mar Sauqué presentarà el nou treball Nàufrags amb el seu quintet. L’últim concert del dia serà de la jove Lakecia Benjamin. La saxofonista novaiorquesa tocarà Phoenix, nominat a tres premis Grammy.

Els sons de divendres s’encetaran amb el curiós duet format per la pianista Elisabet Raspall i la ballarina i intèrpret de castanyoles Belén Cabanes, que fan Jazztanyoles. Després d’elles el grup Artemis mostrarà la seva aclamada força improvisadora amb In real time.

Per dissabte, ja amb entrades exhaurides, la costa de L’Estartit beurà ritmes llatins. Primer, amb Las Karamba, i llavors amb l’esperada trobada de la Chucho Valdés & Arturo Sandoval Reunion Band, que homenatja el mític conjunt Irakare, on tots dos tocàven.

La novena edició del Sea Jazz tancarà amb el talent contemporani del pianista Emmet Cohen i el seu trio que precedirà tota una llegenda com Charles Lloyd. El saxofonista presentarà en exclusiva a l’Estat The Sky Will Be There Tomorrow.

Documentals in-èdits

Més enllà dels concerts el Sea Jazz L’Estartit i el Festival de Torroella de Montgrí presenten una col·laboració amb el festival de cinema documental musical In-Edit, que s’amplia fora Barcelona amb l’In-Edit Empordà. Es projectaran diversos documentals fins al 26 d’agost.