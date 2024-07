El «viatge a l’infern» de Txékhov

«¡Qué bello es el mundo! Solo hay una cosa en él que no funciona: el ser humano». Aquesta barreja de resplendor i desconfiança batega a l’interior de La isla de Sajalín. Anton Pàvlovitx Txékhov, un dels gegants indiscutibles de la literatura universal, va protagonitzar un episodi sorprenent i inesperat: un viatge a la llunyana i misteriosa illa de Sakhalín, al nord del Japó, un territori inhòspit en aigües del Pacífic que acollia una colònia penitenciària. La seva idea inicial era escriure «cent o dues-centes pàgines».

L’aventura es va convertir en una autèntica odissea que Alba Editorial presenta en exquisida edició de Víctor García Ballestero. Una proesa creativa que és, a més, una rotunda aposta per uns valors de permanent actualitat com a text de profundes arrels periodístiques: rigor, objectivitat, precisió i insubornable vocació de servei públic com a testimoni d’una realitat complexa i oculta.

Interès acadèmic i social

La idea va néixer a principis de la dècada de 1890 i va agafar desprevingut l’entorn més pròxim de l’escriptor, sobretot la seva família i el seu editor. Per argumentar la seva decisió, Txékhov explicava que amb aquell projecte podria «saldar un deute que he contret amb la medicina» i que podria ser el germen d’una tesi doctoral que seria posteriorment rebutjada. No només el movien interessos acadèmics, sinó que també l’animava la convicció de tenir entre les mans un material de profund calat social, una cosa que encaixava a la perfecció amb moltes de les inquietuds literàries de l’autor de L’hort dels cirerers. «A excepció de Caiena en l’actualitat i del que era Austràlia en el passat, Sakhalín és l’únic lloc on es pot estudiar la colonització per part de delinqüents», expressava.

Però l’aventura li va deixar un pòsit de decepció i patiment: «Ara sé moltes coses, però la impressió que m’ha deixat el viatge és bastant penosa. Mentre era a Sakhalín només sentia dins meu un sabor amarg, com després d’haver menjat mantega rància; ara, en canvi, Sakhalín apareix en el meu record com un veritable infern».

Portada del llibre ‘La isla de Sajalín’, publicatper Alba Editoral. / DdG

Com a resultat d’aquella investigació d’aire científic i tacada de severitat, va veure la llum entre ombres La isla de Sajalín, una obra mestra entre les reixes dels testimonis carceraris (no és aliè al seu interès el precedent excepcional de les Memòries de la casa morta de Dostoievski), que, com era d’esperar, va xocar amb la censura: fins a 1895 no es va publicar íntegrament, i des d’aleshores va anar construint un ben merescut prestigi com a exemple de reportatge sobre un presidi a partir de criteris d’objectivitat que mantenen intacta la modernitat com a relat verídic i punxant d’un capítol històric poc conegut, i en la investigació dels quals va invertir Txékhov molt temps i molt esforç.

La isla de Sajalín és, també, una mostra de l’esperit inquiet de l’autor, poc tendent a assentar-se en postures contemplatives. Ni tan sols la malaltia el va lligar i sempre va tenir les maletes a punt per viatjar per Europa, posseït per un afany d’esprémer al màxim una vida que la tuberculosi li arrabassaria.

«Una bogeria, una obstinació»

Sens dubte, cap viatge seria tan complicat i perillós: el ferrocarril transsiberià no existia i calia recórrer a vapors i cotxes de postes. Comoditats, sota zero. «Admetem que el viatge sigui una bogeria, una obstinació, una extravagància», va escriure l’autor. Però -i aquí hi ha la clau de la ferma voluntat que anima el científic i reporter Txékhov- dels llibres «que he llegit i que estic llegint es desprèn que hem deixat que milions d’homes es podreixin a la presó; [...] hem multiplicat els delinqüents i de tot això donem la culpa als carcellers borratxos de nas vermell». I no: la culpa és de «cadascun de nosaltres, però tot això no ens interessa».

