El Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha reobert les portes en un nou local a la Rambla, més a prop del mar del que estava fins ara. Es tracta d'un edifici amb menys metres quadrats que l'anterior, però amb més vitrines que permeten incrementar els objectes exposats. De fet, s'ha passat dels 2.500 joguets als 4.000. El fundador del museu, Tomàs Pla, explica que en aquest nou local hi haurà la maqueta de trens que va ser l'inici de la seva col·lecció muntada de forma completa, ja que a l'anterior museu no hi havia prou espai. Aquest equipament cultural repassa la història de les joguines des del 1860 fins a l'actualitat i es divideix en tres sales que segueixen un ordre cronològic.