El CerdanyaFilm Fest celebra els quinze anys amb 160 projeccions

El Cerdanya Film Fest (CFF) celebra enguany la seva quinzena edició. Tota una referència del sector, el festival aprofita aquesta ocasió especial per dotar el Casino Ceretà de Puigcerdà d’un nou equip de so i projecció i, a més, estrena una mostra d’arts visuals al carrer.

Entre l’1 i l’11 d’agost es projectaran 160 films seleccionats entre els més de 2.500 enviats a concurs. Per a gaudir-los, s’ha remodelat l’espai del Casino Ceretà, que acollirà curts i llargmetratges nacionals, estatals i internacionals. Alguns, de fet, formen part dels prestigiosos cartells de Cannes, Berlinale, Toronto, Sundance o Malàga. La volada del CFF es demostra més enllà, perquè alguns curtmetratges es classificaran directament a la preselecció dels Premis Goya. La selecció feta en la programació segueix criteris de paritat de gènere, i alguna de les propostes més destacades seran Un lugar común, de Cèlia Giraldo, Memory, del mexicà Michel Franco, Segundo Premio, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, o Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi. Tampoc faltaran les estrenes ni les sorpreses.

A més de les seccions oficials que van a concurs, es donaran premis per projectes rodats o amb participació de gent dels Pirineus, Memòria històrica, Mirada social i Curtmiratges (produïts o dirigits per dones menors als trenta anys). Entre els actes més destacats de l’agenda, l’obertura amb projecció de Caída libre, de J.A. Bayona, on participarà la directora del film Laura Jou, o diverses conferències de professionals del sector.