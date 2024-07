Toquinho: «No m’agrada la nostàlgia. El que més m’interessa és el que faré demà»

Suma pràcticament seixanta anys de carrera com a músic. En els seus inicis va treballar al costat de grans mestres, com Chico Buarque o Jorge Ben Jor, què recorda d’aquells anys?

En seixanta anys de carrera hi ha moltes coses per recordar. Jo vaig treballar amb Buarque i Ben Jor i molts altres grans artistes. També amb Vinicius de Moraes i Maria Creuza. Puc dir que tots els meus records, feliçment, són realment molt bons. No recordo res dolent que em passés. Si alguna cosa negativa va passar al llarg de la meva carrera, ja ho he oblidat. Però és difícil resumir en una sola resposta els records de seixanta anys.

Què va representar per a vostè la relació amb Vinicius de Moraes? Sense ell la seva carrera hauria estat igual?

Puc parlar del que va passar a la meva vida, no d’aquelles coses que mai van passar. No soc Jesucrist. No puc saber que hauria passat si Vinícius no hagués estat present. És impossible saber-ho. Podria estar millor, o pitjor. El que puc dir de la meva relació amb ell és que vam viure deu anys de molta feina i molta diversió. Ens vam donar els que necessitàvem. Ell em va donar la seva poesia i jo la joventut i la disponibilitat musical. Ens vam donar molt.

Discos com Vinícius de Moraes en La Fusa són ara llegendaris per a la música brasilera. Ho va sentir així al seu moment?

Sí, amb el temps s’ha convertit en un disc llegendari. La veritat és que en el seu moment no ho podia saber. Jo estava jugant i vaig fer una diversió amb en Vinicius i la Maria Creuza. Érem tan sols un grup d’amics fent música i per res del món podiem imaginar en aquell moment que la nostra música pogués arribar a tenir una dimensió així de gran. I em sembla molt bé.

Amb què es queda d’aquestes sis dècades de carrera?

D’aquestes sis dècades de carrera em quedo sens dubte amb la vida. Res més. La vida que vaig fer. Les coses que vaig fer. Quan miro enrere, em sento petit amb tot el que vaig fer. Em quedo amb això. Amb la meva guitarra, amb la gira de concerts que tinc endavant i amb la paella que he menjat avui.

Es considera un nostàlgic?

No, per res. Jo odio la frase de «bon temps aquells...». Els bons temps són avui. Els concerts que faré. Les amistats que tinc. La copa que prenc. És el que m’agrada. No m’agrada la nostàlgia. El que més m’interessa és el que faré demà. Perquè no puc fer un pronòstic gaire llarg sobre el futur. No em considero un nostàlgic per a res del món.

Ha canviat la seva manera de treballar aquests anys?

Sí, la manera de treballar l’he canviada per a millor. Intento fer sempre les coses que em donen satisfacció. I els canvis són quotidians i a la vegada, inevitables.

Continua tocant la guitarra cada dia?

Toco la guitarra cada dia, sí. I ho faig tan si em trobo enmig d’una gira de concerts com si no.

Va arribar a tenir una gran amistat amb Paco de Lucía...

Sí, en Paco de Lucía i jo vam arribar a ser molt bons amics. Ens trobem a Espanya i també al Brasil. Parlavem molt. De fet, jo vaig fer i vaig gravar una cançó per a ell. Tinc molt bons records amb ell. Era una persona molt gran, artísticament i com a ésser humà.

També ha col·laborat amb músics més joves, com ara C. Tangana. Es van arribar a conèixer?

M’agrada treballar amb gent jove, perquè tinc una facilitat per entendre molts tipus de música. Vaig estudiar guitarra i la meva guitarra m’obre camins. Amb C. Tangana vam fer una feina que em va agradar moltíssim, malgrat que no el vaig poder conèixer en persona, perquè tot ho vam fer mitjançant la tecnologia. Vam gravar per separat, però el resultat va ser genial.

No és la primera vegada que actua al festival de la Porta Ferrada. Què oferirà en el seu concert amb Camilla Faustinho?

Al concert parlarem una mica de tota la meva vida. Farem una petita síntesi. Recorrent els moments més importants i també recordant aquelles persones que em van marcar o em van influenciar en la meva carrera. Serà una retrospectiva molt sintetitzada i a la vegada molt completa.

