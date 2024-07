Iván Ferreiro: «Em sento molt feliç i agraït de poder continuar treballant i fent discos»

Què són exactament les trinxeres de la cultura pop?

Com a societat utilitzem la cultura i el pop com a trinxera, com aquell lloc que ens serveix per protegir-nos del món i alhora per definir-nos. Al final, allò que llegim, escoltem, veiem i ens agrada ens defineix com a persones i es converteix en una trinxera hipotètica. Encara que també és cert que la paraula trinxera era més bonica abans que comencés la guerra d’Ucraïna. Crec que les trinxeres de debò són una cosa espantosa. Jo faig servir el concepte de forma metafòrica.

Al disc i hi ha unes quantes referències cinematogràfiques. Entre elles, crida l’atenció el tema Gran Belleza y la juventud.

A mi m’encanta el cinema de Sorrentino i aquestes dues pel·lícules m’agraden molt. Per mi són dues pel·lícules que parlen de coses diferents, encara que molta gent les veu molt semblants. Sempre he tingut la sensació que La gran belleza parla de l’observador, del públic i de la gent que gaudeix de l’art. Per contra, La juventud se centra en els creadors. A la cançó volia transmetre aquesta idea de com les cançons tenen a veure tant amb els qui l’escolten com amb els qui les creen.

Amb Trinchera es pot dir que ha experimentat principalment amb la música electrònica.

Experimentar és una cosa que té molt a veure amb jugar. Sobretot en la música. Mentre que en un laboratori s’experimenta per trobar una fórmula o un resultat concret, en el món de la música significa abandonar-se al joc. A mi fa molt de temps que m’agrada l’electrònica i jugar-hi em serveix per divertir-me i fer que les idees puguin fluir millor.

Una altra de les cançons del disc és La humanidad y la tierra, que compta amb les veus de Tanxugueiras. Com va sorgir aquesta col·laboració?

A Tanxugueiras les vaig descobrir abans del Benidorm Fest perquè les van entrevistar a la Televisió de Galícia. El so que tenen m’encanta perquè és molt particular. Em vaig acabar posant en contacte amb elles perquè em donessin un cop de mà amb uns cors i la veritat és que va ser al·lucinant, no només per com canten de bé, sinó també per l’actitud que tenen a la vida i com són de generoses. Em va emocionar treballar-hi i conèixer-les.

Amb Tanxugueiras, Fillas de Cassandra o Baiuca, sembla que Galícia viu una nova explosió musical que reivindica la tradició, sense renunciar a la modernitat.

A mi tota aquesta escena em posa molt content. Galícia sempre ha estat un motor cultural molt important, musicalment i també en altres nivells. És fantàstic veure com hi ha un munt de gent jove que s’amarra a la terra, que és capaç de gaudir de les tradicions i d’evolucionar-les i portar-les a un altre lloc. La música sempre ha estat molt important a Galícia i al final això que passa és un reflex de la societat.

Com ja és habitual, en aquest darrer àlbum hi ha tingut un paper destacat el seu germà, Amaro, qui a més de guitarrista, l’ajuda en moltes altres facetes.

Ens entenem molt bé, encara que això no és gens estàtic. Des que vam començar a treballar junts, hem anat canviant, hem crescut, hem canviat la nostra manera de treballar, la manera de viure... però la veritat és un gust tenir un company de vida i de feina com l’Amaro. Algú amb qui puguis parlar de les teves obsessions, escriure cançons i fins i tot tenir opinions diferents.

Tot i que amb 53 anys s’és jove, en certa manera, ja se l’etiqueta de madur. Com veu les coses des d’aquest cinquè pis?

(Riu). Madurar no sé si he madurat gaire. El que sí que noto és que porto ja un temps. Als 25 jo pensava que ja em farien fora del món de la música. La veritat és que em sento molt feliç i agraït de poder continuar treballant i fent discos. Fa poc vaig llegir una entrevista que li van fer a Paul McCartney quan tenia 32 anys i el periodista li preguntava si no se sentia vell per continuar fent música. Vaig pensar en com han canviat les coses. Abans als 30 ja eres vell. En faré 54 i no em sento especialment vell. És cert que l’edat m’ha tret coses, però alhora me n’ha donat moltes altres. Ara puc veure les coses amb experiència.

L’experiència al final també és un gran aprenentatge...

Sí. Una de les coses que he entès millor amb el pas del temps és el significat de l’èxit. Omplir una sala de concerts és un èxit, sí, però al final per mi ho és més poder fer música tota la meva vida. Això té una gran importància per mi.

Creu que l’etiqueta «indie» es fa servir massa avui dia?

Moltes vegades la gent necessita posar noms a totes les coses. Jo això de l’indie mai he tingut gaire clar què és. Musicalment, depenc del meu germà, del meu mànager i de tanta altra gent. Així que tampoc no sé si em sento una persona exactament independent. A Los Piratas ningú ens va dir mai que fóssim indies. I de sobte vaig passar a ser un abanderat de l’indie. I això que jo mai he volgut portar banderes.

Fa un temps va explicar que havia patit una depressió, que li va ser diagnosticada. És important que els músics o altres personatges mediàtics parlin de salut mental?

La gent que tenim un altaveu podem parlar-ne i podem no fer-ho. Però quan jo ho vaig dir em va venir molta gent a explicar-me coses personals. Em van agrair que hagués parlat del tema. Tot allò que serveixi per ajudar els altres crec que està bé i penso que les malalties mentals són com una grip o una apendicitis. Al final, tenen tractament. S’han de normalitzar.

El seu fill, Andrés, també està fent carrera com a cantant, amb el seu grup, Querido. L’aconsella sobre com moure’s en aquest món?

Em sento molt orgullós del que està fent l’Andrés. Intento aconsellar-lo, però evidentment fins on ell em deixa. Als fills no els acostuma a agradar gaire que els pares els diguin el que han de fer.

Diuen que les seves veus s’assemblen moltíssim...

Em sorprèn molt que es parli de la semblança. Només faltaria, al final no deixa de ser el meu fill. És normal que ens assemblem.

