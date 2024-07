L’Auditori de Girona suma Rufus Wainwright en companyia de la GIO Symphonia i Pau Vallvé

Tal com ja van advertir els seus responsables en la presentació de la programació per al nou curs -incloent la tardor de 2024 i l’hivern i primavera de 2025- el cartell «no està del tot tancat» i encara s’hi poden sumar alguns noms més. I els primers artistes que s’afegeixen a la seixantena que van ser anunciats fa una mica més d’un mes són Rufus Wainwright i Pau Vallvé. Aquests dos concerts se celebraran el 16 de maig i el 25 de gener respectivament i les entrades ja es poden comprar a través del web oficial de l’Auditori de Girona.

El cantautor canadenc Rufus Wainwright tornarà a l’escenari gironí, que ja va trepitjar la primavera de l’any passat, per oferir un concert «únic» en companyia de l’orquestra GIO Symphonia. Junts interpretaran un repertori format per la immensa banda d’influències i interessos musicals de l’artista, que inclou estàndards americans com How Deep is the Ocean d’Irving Berlin, Who By Fire del seu compatriota canadenc Leonard Cohen i cançons pròpies com Westside Waltz. A més, el programa inclourà Excursion a Venise, escrita per la seva mare Kate McGarrigle i la seva tia Anna McGarrigle. Uns arranjaments escrits per a una formació orquestral de 23 músics que es van interpretar per última vegada en directe l’any passat, quan Wainwright va realitzar una gira al costat de l’orquestra The Amsterdam Sinfonietta.

Rufus Wainwright s’afegeix a una llarga llista d’artistes interancionals que desfilaran per l’Auditori de Girona entre la pròxima tardor i la primavera de l’any vinent, amb noms rellevants com Marisa Monte, Amaro Freitas, Postmodern Jukebox o Marillion.

Per la seva banda, el músic i compositor barceloní Pau Vallvé, que ha convertit l’equipament gironí en un fix en les seves gires, presentarà un nou disc que té previst publicar la tardor vinent. D’Agorafília, el que serà el divuitè disc del cantautor barceloní, per ara es coneix la seva portada, que sortirà el 25 d’octubre i el primer senzill Ens hem guanyat l’estiu que va presentar per sorpresa en el concert al Grec. El mateix Vallvé ha comentat que serà un projecte eclèctic «amb propostes que no s’ha atrevit a fer fins ara i que ha reunit en el que considera que és el millor àlbum que ha fet mai».

Com ja és habitual en la seva trajectòria artística, Pau Vallvé comença una nova gira envoltat per una nova banda diferent a la que el va acompanyar en l’anterior. El barceloní promet oferir en aquesta nova gira «concerts explosius» sense oblidar «el costat íntim i reflexiu» d’un artista que «no para de créixer cançó a cançó i concert a concert», segons detalla l’Auditori de Girona en un comunicat.