La Nit dels Poetes tindrà gust de Grècia i recordarà una olotina "enamorada"

Un poeta del Peloponès i la que a Olot coneixen com a "poetessa enamorada". Iannis Ritsos (Monembàsia, 1909 - Atenes, 1990) i l'olotina Concepció Carreras Pau (1893-1961) seran els protagonistes de la Nit dels Poetes a Girona. L'acte se celebrarà el proper 20 de setembre i mantindrà l'estructura habitual amb les guanyadores dels Jocs Florals Escolars (nivell postobligatori), quatre poetes d'avui i un de sempre, el grec Ritsos, en la primera part. A més, la Companyia de Teatre La Madame, de Riudellots de la Selva, actuarà per homenatjar una figura local com Carreras Pau sota la direcció de Martí Peraferrer.

Aquest espectacle formarà la segona meitat de l'acte i amb l'obra titulada El teatre del desamor. Es repassa la vida i llegat de Concepció Carreras, que justament, remarca Peraferrer, "va estar marcada pel desamor". A Olot, de fet, se la coneixia així, com a "poetessa enamorada". La seva és una figura força desconeguda més enllà de La Garrotxa, però va dur a terme una important tasca dinamitzadora "dedicant-se completament a la cultura, component música, escrivint teatre per a nens i també poesia", ha dit Peraferrer. El director s'ha alegrat de descobrir "una persona humil, amb conviccions cristianes però avançada al seu temps i feminista" i "indagar en el seu món, per on va passar sense fer soroll". En aquesta tasca l'han ajudat familiars de la poetessa, que celebren que ara es doni "una dimensió més" a la seva persona. "Serà un espectacle visualment bonic i al mateix temps pedagògic", assegura Peraferrer.

Això ha estat un repte a l'hora de teatralitzar-la, i qui assumeix el repte és la Cia. amateur La Madame, de Riudellots de la Selva. Alguns dels seus membres tenen una mica d'experiència, però per altres serà la primera actuació en públic. Hi ha "nervis", és clar, però també "il·lusió per aquest gran repte i oportunitat". La companyia va néixer en record de Manuela Fernández, prenent el nom de l'últim paper d'una veïna a qui el poble va dedicar la seva Sala d'Actes. "Això fa que sigui encara més especial", explica Montse Fernàndez, actriu de La Madame.

Celebrar la Grècia moderna

Abans, la primera meitat de La Nit dels Poetes se centrarà en una figura internacional, però també mediterrània: La del grec Iannis Ritsos. Després de Kavafis, és el segon grec que a qui es dedica aquest record. Ritsos és un poeta "neogrec o grec modern" -com ha explicat l'encarregat d'aquesta primera part de la Nit dels Poetes Lluís Lucero- "que tindrem la força de sentir en la seva llengua original". La seva tria respon a raons logístiques, és clar, "però també a què m'agrada!", ha somrigut Lucero. En català, els darrers anys se n'han fet traduccions a Adesiara (Quarta dimensió, Persèfone/ Àiax/ Filoctetes o La sonata del clar de lluna) o Saldonar (Epitafi).

Clara Gordillo, Berta Cullell i Martina Salvatella podran recitar els poemes amb què van premiar-les els Jocs Florals abans de donar pas a una generació més madura que representa els poetes d'avui i també té un lligam o un altre amb Girona. Entre els tres poemes que ofereixin, almenys un serà inèdit. "Ja és una bona tradició", ha dit Lucero, "que hi hagi el guanyador de l'anterior Premi Miquel de Palol". Aquest és Jordi Solà Coll.

També pujaran a la palestra Rodolfo del Hoyo Alfaro, que el 2022 va publicar un llibre sobre el Monestir de Sant Daniel i l'any passat l'antologia L'intèrpret i el caminant; Josefina Pasqual Fransoy, de Tremp però alumna de l'Aula d'Escriptura de Girona i autor de De l'arbre, una llum, amb epíleg de l'alt-empordanesa Rosa Font; i Leslie Pericot Mohr, nascuda a Paris i afincada al Maresme, que ha publicat Quietud entre onatges amb la gironina Llibres del Segle. D'aquesta manera, ressalta Lucero, s'ha volgut assolir una paritat que mantenen amb Ritsos i Carreras.

Tot plegat s'ha detallat aquest matí en la presentació de la Nit dels Poetes, amb membres de l'organització i els Amics de la UNESCO de Girona.