18’5 milions: Rècord de públic de la música en directe el 2023

L’auge històric experimentat per la música en viu l’any 2022 es consolida el 2023 amb una xifra disparada de 18,5 milions d’espectadors, 3,5 més (un 23% més) que l’any anterior, com reflecteix l’Anuari de la Música 2024. En aquest increment, molt superior al del nombre de concerts (+3%), hi tenen molt a veure els concerts amb grans aforaments, amb el retorn de les gires internacionals, i les programacions públiques, un model a l’alça i d’èxit en convivència amb l’àmplia programació de festivals d’iniciativa privada. En aquest sentit, l’Anuari recull dades de l’Enquesta sobre Participació Cultural de la Generalitat, que situen en el 44,7% els catalans que van assistir a algun concert el 2023, una xifra que s’apropa molt a la de l’any 2019. Pel que fa a públic de festivals, l’assistència també ha crescut (d’un 15,6% a un 17,6%), i representen el 39% de tot el públic de concerts.

La indústria catalana del directe ha signat una altra xifra rècord de facturació a 200 milions d’euros. La facturació global de la música en directe s’ha enfilat (un 7%) però més moderadament que la xifra de públic (un 23%). El públic creix, en part, perquè les programacions públiques -en general, més assequibles i/o obertes- han guanyat protagonisme davant dels festivals privats, segons l’Anuari, i també pels concerts en grans aforaments. El pes específic dels espectadors de pagament s’ha reduït, tot i que la xifra de concerts de pagament ha augmentat un 56% apropant-se al volum de concerts gratuïts, i la quantitat de públic que ha pagat entrada també ha pujat un 23%.

«El repte dels promotors és competir amb els festivals amb un nou model festiu de programacions públiques, intentant emular els cartells privats en dimensions i continguts», admeten els promotors respecte d’aquest fenomen. Pel que fa al nombre de concerts, en canvi, no experimenta un gran creixement, i tot i que segueix a l’alça, els prop de 21.000 registrats estan lluny dels 24.000 que hi va haver el 2019, abans de la pandèmia.

La suma d’assistents a grans esdeveniments musicals s’ha estabilitzat el 2023 (-2%) amb 3,41 milions d’espectadors, tot i que hi ha un transvasament dels festivals –que perden un 17% d’espectadors– cap a les festes majors i les grans programacions públiques (+15%). L’any 2022 es va fer el rècord de més de 3,55 milions d’assistents (+133%) entre els uns i els altres.

45% de dones i més català

La presència femenina als principals festivals catalans s’ha mantingut en l’històric 45% que es va assolir l’any 2022. Tot i això, la dada desglossada mostra una caiguda dels grups liderats per dones en favor dels mixtos. La programació d’artistes emergents s’ha situat clarament a l’alça (+33%) apropant-se al rècord del 38% del 2019. I pel que fa a la llengua, després de la reculada del darrer any, s’han recuperat en part els cartells catalans (33%) i en català (18%), amb xifres lleugerament semblants al 2019.

Pel que fa a les sales de concerts, han assolit una clara recuperació respecte al 2022 tant de públic (+16%), com de concerts (+8%), tot i que de moment no s’ha recuperat el volum de programació. L’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) alerta que s’ha creat un ecosistema «a dues velocitats», amb els equipaments de Barcelona –respecte a la resta de Catalunya– que treballen amb gires internacionals i grans esdeveniments, i també amb les sales que acullen artistes emergents o alternatius.