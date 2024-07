Cultura impulsa un projecte per a modernitzar el museu de Sant Pere de Rodes

El Monestir de Sant Pere de Rodes podria modernitzar la seva museografia gràcies a un projecte impulsat pel Departament de Cultura. És un dels cinc monuments de Catalunya que, amb la Roca dels Moros de Cogul, la Cartoixa d’Escaladei, el Conjunt de la Vall de Boí i el Castell de Miravet formen part de Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català.

De moment, el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre del Cogul (Garrigues) és el primer lloc on s’està implementant aquesta acció. Es tracta d’una iniciativa pionera al territori i també internacionalment, que té per objectiu acostar els monuments al públic -incloses les aules escolars- de manera vivencial, a través de nous relats i de la tecnologia immersiva. Tot plegat s’hauria d’haver desplegat d’aquí a un any i escaig.

En concret, Cultura ha dit que la iniciativa vol oferir al públic «visites vivencials» en cinc monuments catalans mitjançant nous relats, els quals «tindran en compte la perspectiva de gènere, la multiculturalitat o la sostenibilitat i s’acompanyaran de l’ús de la tecnologia immersiva, principalment la realitat augmentada».