Helena Cánovas homenatja a les dones esborrades de la història a l’òpera ‘Don Juan no existe’

La compositora Helena Cánovas Parés (Tona, 1994) estrenarà ‘Don Juan no existe’ al Festival Castell de Peralada. L’òpera vol retre homenatge a aquelles dones que han estat esborrades de la història pel simple fet d’haver nascut dones i ho fa a través la comtessa de San Luis, qui va explicar a principis del segle XX la història de Don Joan des dels ulls d’una dona en un assaig del qual no n’hi ha cap rastre més que algunes crítiques. Bàrbara Lluch és la directora d’escena, l’actor, director i dramaturg Alberto Iglesias signa el llibret i Jhoanna Serralta n’assumeix la direcció musical. El Mirador del Castell de Peralada acull l’estrena d’aquesta òpera de cambra en dos actes i un entreacte el 8 d’agost.

L’obra ‘Don Juan no existe’ és un encàrrec del Festival Perelada a la guanyadora del Premi Carmen Mateu 2021 i una coproducció del festival amb el Gran Teatre del Liceu i el Teatro de la Maestranza. El Mirador del Castell de Peralada acollirà l’estrena d’aquesta òpera de cambra en dos actes i un entreacte el proper dia 8 d’agost (22h)

Cánovas va assumir l’encàrrec de compondre aquesta òpera en dos actes i un entreacte, en ser guanyadora de la segona edició del Premi Carmen Mateu. La candidatura de Cánovas es va imposar a d’altres 38 projectes que el jurat tenia sobre la taula, de 15 nacionalitats diferents. La jove compositora osonenca va formar inicialment un triangle artístic amb el llibretista de la peça, Alberto Iglesias i la directora d’escena Bàrbara Lluch, als qual s’hi va afegir posteriorment la directora musical, Jhoanna Serralta.

Argument

‘Don Juan no existe. Sobre lo que olvidamos y lo que permanece’, que és el títol sencer de la peça, parteix d’un fet real. Carmen Díaz de Mendoza Aguado, comtessa de San Luis, escriptora, dramaturga i feminista de l’Espanya de principis del segle XX, va escriure la peça teatral ‘Don Juan no existe’, un assaig lleuger en clau d’humor, de la qual no n’hi ha cap rastre més que algunes crítiques i no massa positives. En el primer acte, l’òpera de Cánovas presenta la comtessa intentant escriure el seu propi Don Juan, després d’assistir a una representació de Don Giovanni. Malgrat els dubtes i la inseguretat, les cotilles socials, accentuat tot plegat per la intervenció dels seus amics, Miguel i Agustín, la comtessa acaba escrivint l’obra i aquesta s’estrena.

L’entreacte està dedicat a la recepció de la peça en la societat de l’època, gens entusiasta, mentre que en el segon acte l’acció es trasllada a l’any 2024, en què una jove creadora, l’Helena, s’interessa per la figura, el pensament i l’obra de la comtessa i intenta completar una òpera, però es troba que el text no s’ha conservat i que la informació sobre la comtessa és escassa.

Cánovas ha explicat que l’opera planteja conèixer la comtessa i també preguntar-se perquè va desaparèixer aquest text. Ha apuntat que quan es va plantejar fer aquesta òpera va entrar “en bucle” en la recerca a internet de dones “oblidades” arribant a formar el que anomena el seu “grup de fantasmes”, d’entre els quals va destacar la comtessa i, sobretot, el títol d’una de les seves dues obres, Don Juan no existe, que li va quedar “sota la pell”.

La soprano Natalia Labourdette, que es posa en la pell de la comtessa de San Luis, ha apuntat que és la història d’una comtessa que no li agrada la figura de Don Joan i decideix plantejar el personatge des d’un altre punt de vista. “Ella decideix explicar la història des del punt de vista d’una dona”.

Per la seva part, el tenor Pablo García-López es posa en el paper del Miguel, que és amic de la comtessa. “És més que una òpera, és un acte musical i reivindicatiu amb una persona com l’Helena que està molt compromesa amb l’actualitat i el paper de la dona en la música”.

Biblioteca del Museu del Castell

D’altra banda, el mateix dia 8 d’agost, a la Biblioteca del Museu del Castell (19:15h), la mateixa Helena Cánovas, compositora de l’òpera, oferirà una conferència al públic que hi estigui interessat sobre el procés d’escriptura i composició de l’obra que s’estrenarà la mateixa nit a Peralada.