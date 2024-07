Jornada de concerts gratuïts a l’Empordà Music Festival, que per dissabte ha exhaurit entrades

L’Empordà Music Festival torna divendres al vespre amb una tercera edició amb més aforament i mantenint els grans caps de cartell de l‘escena musical catalana.

Per al plat fort del cap de setmana, dissabte, les entrades ja fa setmanes que estan exhaurides, però divendres l’accés al recinte és lliure i obert a tothom que vulgui acostar-s’hi. A partir de les 19.00 començarà a sonar música al ritme d’Alaire, a qui seguiran Ven’nus (20.15), Pelat i Pelut (21.30) i les estrelles d’aquesta primera nit, Flashy Ice Cream (23.00).

La festa de dissabte serà encara més grossa, estirant l’horari per dalt i per baix. A les 17.00 ja s’obriran les portes perquè al cap d’una hora Les Coco engeguin l’escenari on pujaran Figa Flawas (19.20), Els Catarres (21.10), Dj Carles Pérez (22.30), Oques Grasses (23.10), de nou l’incombustible Carles Pérez (00.50), La Fúmiga (01.20) i, finalment, Dj Dolça Van Leeuwen (02.45).

Tots ells conformen alguns dels noms principals del panorama musical en català i això ha fet que, com ja va passar l’any passat, les entrades per al festival estiguin exhaurides. De fet, ja fa unes quantes setmanes que la fal·lera del públic empordanès i d’arreu de Catalunya ha omplert el renovat aforament. Després d’ampliar el recinte, s’esperen fins a 8.500 espectadors a La Bisbal d’Empordà.

A més a més, aquesta millora també abasta els serveis oferts als assistents, demostrant una voluntat de seguir creixent per part de l’organització. L’Empordà Music Festival vol consolidar-se com un dels grans esdeveniments de l’estiu.