Figueres i Enric Ruiz Geli signen l'acord per construir el Centre Cultural d'Arquitectura a l'estació Figueres-Vilafant

L'Ajuntament de Figueres i el reconegut arquitecte figuerenc Enric Ruiz Geli han signat aquest divendres el conveni per construir el nou Centre Cultural d'Arquitectura com a edifici singular a l'eix de l'estació ferroviària Figueres-Vilafant. L'equipament acollirà l'arxiu històric de Ruiz Geli amb maquetes com l'Aquari de Nova York o el prototip del projecte d'ElBulli. Per fer-ho realitat, La Fundació Me-We Enric Ruiz Geli n'assumirà la construcció i el manteniment, mentre que l'Ajuntament els cedirà la parcel·la de 830 metres quadrats situada a la rotonda de la carretera de Llers (a la confluència dels carrers Avinyonet i Ter) i assumirà el cost de la redacció de l'avantprojecte. L'espai tindrà un caràcter educatiu, formatiu i divulgatiu.

Tot i que en un principi s'havia d'ubicar a la Pujada del Castell, finalment s'ha escollit un nou emplaçament perquè la voluntat és que "sigui un edifici emblemàtic i d'entrada a la ciutat coincidint amb la construcció de la futura estació intermodal i de la transformació de l'entorn del barri del Turó-Nova Estació", explica Jordi Masquef, alcalde de Figueres, que lloa la decisió de Ruiz Geli: "És un honor que hagi confiat en la ciutat per ubicar el seu extraordinari i prestigiós arxiu".

L'arquitecte figuerenc es mostra "il·lusionat per construir l'arxiu i fer-lo públic a Figueres", d'on van sortir els seus primers projectes. "Vull posar les arrels ben posades a Figueres i seguir volant". La Fundació Me-We articularà un arxiu en xarxa de Ruiz-Geli amb els centres MoMA de Nova York (Estats Units), CCA Montreal (Canadà) i FRAC Orléans i Centre Pompidou de París (França) que "permetrà a Figueres formar part d'aquest mapa internacional".

La nova ubicació del projecte s'emmarca dins del pla de transformació ferroviària i de la nova estació intermodal de tren convencional i alta velocitat, que se situarà a pocs metres de l'actual estació de l'AVE. Els treballs també inclouen la remodelació del carrer Avinyonet –entre el Passeig Nou i l'estació de l'AVE- i l'entorn, que unirà el centre històric amb la zona oest. Al costat de la rotonda de la carretera de Llers, a més de la construcció d'aquest nou edifici s'hi preveu un espai per a un establiment hoteler.

La parcel·la on es vol construir el Centre Cultural d'Arquitectura a l'estació Figueres-Vilafant. / Ajuntament de Figueres

Arxiu de Ruiz Geli

El projecte el va presentar l'anterior govern municipal a principis de 2023. Serà l'arxiu de 25 anys de professió de Ruiz Geli, un material dinàmic i un projecte pedagògic per reivindicar l'arquitectura. S'hi preveuen maquetes com la de l'aquari de Nova York, impressions en 3D i el prototip de projecte d'ElBulli Foundation, entre altres. L'arxiu que s'ubicarà a Figueres constarà d'una obra col·lectiva de professionals multidisciplinaris com el físic Josep Perelló, l'arquitecte Richard Buckminster Fuller i el ceramista Toni Cumella. El projecte també estableix que l'educació, la formació i la divulgació tindran un paper molt important.

Enric Ruiz Geli, figuerenc de naixement (1968), és un dels arquitectes del món amb més reconeixement professional, amb un treball que destaca per la innovació en la utilització i el tractament dels materials, apostant per la sostenibilitat i l'eficiència constructiva. La trajectòria de l'alhora professor del Virginia Tech Honors College es veu avalada pels diversos premis rebuts al llarg de la seva carrera i per la quantitat de patents innovadores de les quals és autor, així com per la projecció i execució de projectes d'obra singulars arreu del planeta.