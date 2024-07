L’INSPAI finalitza els treballs de conservació del fons fotogràfic Banús-March

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI), ha finalitzat els treballs de tractament tècnic del fons del fotògraf José Luis Banús-March, que ha consistit en tasques de restauració, descripció, digitalització i instal·lació per a la conservació i difusió d’aquest fons, segons ha detallat l’organisme mitjançant un comunicat.

El 3 de maig de 2018 es va signar l’ingrés del fons fotogràfic de Banús-March entre la Diputació de Girona i el mateix fotògraf perquè fos tractat i conservat a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, i el contracte de donació del fons, així com la cessió de drets d’explotació amb la corporació gironina.

Les imatges que componen aquest fons són el resultat de l’activitat professional del fotògraf, amb més de quaranta anys d’experiència en el món de la fotografia publicitària. Va treballar per a agències de tot el món: Espanya, els Estats Units, el Japó, Alemanya, etc. És un fons personal amb més de 35.000 imatges fetes entre els anys noranta i el 2003. El fons inclou temàtiques com interiorisme, esports, món laboral, retrats, objectes, animals, gastronomia o viatges, i una part de fotografia publicitària i fotografia experimental.

José Luis Banús-March (Barcelona, 1946 - Girona, 2018) va ser fotògraf i fundador l’any 2001 de la revista Top Girona, una publicació dedicada a la promoció del territori, la gastronomia i la cultura de les comarques gironines, juntament amb la seva dona, la periodista i regidora del PP de l’Ajuntament de Girona Cuca Mascort (1956-2014). Mascort dirigia la revista i Banús la il·lustrava amb les seves fotografies "de gran qualitat i professionalitat".