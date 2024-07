Acosta Danza es revitalitza a Peralada

Les vistes del Mirador deixen meravellat a qualsevol, però aquest divendres el que brillava no era la fortalesa sinó els ballarins que captaven totes les mirades al mig del saló. El cubà Carlos Acosta va tornar per tercera vegada al Festival Castell de Peralada -aquesta nit repetirà amb una segona sessió-, amb una aposta diferent, i encertada, per part de l'organització. Tenint en compte que s'està construint un auditori permanent per acollir tota la programació, aquest estiu s'ha adequat un nou espai que recorda a La Villarroel per poder oferir més espectacles a part dels que es desenvolupen a l'església del Carme.

La companyia va presentar Folclor, un espectacle fresc, delicat i molt amè per a l'espectador. En total, van ser dues parts -la primera va tenir una durada d'uns quaranta minuts i la segona de vint-i-cinc- en què es van interpretar tres coreografies. Aquesta vegada, Acosta va donar tot el protagonisme als seus ballarins. El prestigiós coreògraf cubà ni va aparèixer, amb la intenció de revitalitzar la seva obra. El públic ho va aprovar.

Malgrat que Paysage, soudain, la nuit va ser una bona carta de presentació, per deixar entreveure la celebració de la joventut entre llums i ombres en un ambient que recordava als dies d'estiu amb els camps de blat bressolats pel vent, el que més va impressionar va ser Soledad. Passant del blanc al negre, Patricia Torres i Enrique Corrales -avui ho faran Adria Díaz i Raúl Reinoso- van fer sentir l'amor i l'odi que aflora en una relació tòxica. El duet, elegant, sexi i carregat d'emocions, explorava els costats salvatge i tendre que hi pot haver entre dues persones que s'estimen. La imatge de Torres fent-se forta per aixecar Corrales i abatre'l va ser la més aclamada pels allà presents.

Ja per acabar, Híbrido, una escena curta que recordava a la ciència-ficció i està inspirada en el mite de Sísif. Els artistes van crear un univers únic en què es confonia el real de l'irreal. Els nou ballarins eren una tribu, que ha aconseguit assolir futurs imaginaris. Ells són el llegat de Carlos Acosta.