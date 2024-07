Mor el poeta, escriptor, professor i gestor cultural Àlex Susanna als 66 anys

El poeta, escriptor, professor i gestor cultural Àlex Susanna i Nadal ha mort als 66 anys. Susanna va ser fundador i director de l'editorial Columna (1985-1999), professor de literatura catalana durant una dècada a la Universitat Rovira i Virgili (URV), director de l'Institut Ramon Llull entre 2013 i 2016, i també director de la Fundació Caixa Catalunya-La Pedrera (2004-2010) i de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (2016-2017). Va publicar més d'una vintena de llibres -bàsicament volums de poesia i dietaris- i va ser distingit amb premis com el Miquel de Palol per 'Memòria del cos', el Josep Pla per 'Quadern venecià', el Carles Riba per 'Les anelles dels anys' o el Rosalía de Castro pel conjunt de la seva obra.

"Ens entristeix comunicar-vos que ens ha deixat el nostre amic Àlex Susanna. Prestigiós poeta, dietarista i fundador de Columna Edicions. Va dirigir rellevants institucions culturals i sempre encomanà entusiasme per les lletres i les arts. Un llegat que perdurarà. Ja el trobem a faltar", ha manifestat aquest dissabte el Grup 62 en un missatge a X. "Ens ha deixat l'Àlex Susanna, poeta, escriptor i gestor cultural que va treballar incansablement per la llengua i la cultura catalanes. Va ser director de l'Institut Ramon Llull, va fundar l'editorial Columna i el Festival Internacional de Poesia de Barcelona. Una abraçada a la família", ha afegit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Llicenciat en Filologia Catalana i director d'art a la Fundació Vila Casas

Nascut a Barcelona el 1957, Àlex Susanna va estudiar a l'escola Virtèlia, el Liceu Francès i l'Aula. Es va llicenciar en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i entre 1982 i 1992 va ser professor de literatura catalana a la Universitat Rovira i Virgili. Com a gestor cultural, també va fundar i dirigir el Festival Internacional de Poesia de Barcelona (1984-2000), i el 2020 es va incorporar com a director d'art a la Fundació Vila Casas. Va col·laborar com a articulista en diversos mitjans de comunicació i la seva obra s'ha traduït a nombroses llengües com el castellà, el francès, el portuguès, l'anglès, l'italià, el grec, l'àrab, el xinès o el rus.

En una entrevista a l'ACN del 2015 com director de l'Institut Ramon Llull, Àlex Susanna afirmava: "En una Catalunya independent, l'IRL també hauria d'internacionalitzar els autors catalans que escriuen en castellà". El director del Llull precisava que si el país volia tenir "taca pròpia" en el mapa, l'objectiu passava per "sumar, integrar i presentar-se al món sense complexos".