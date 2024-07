Estopa, una molt bona banda i 2.100 segones veus

Només tres concerts d’aquesta temporada del festival de Cap Roig han tingut o tenen les entrades esgotades. Un d’ells és el d’Estopa. Després d’omplir a Madrid i Barcelona, es pot dir que fer el ple a Calella de Palafrugell, on no caben 60.000 espectadors, és fàcil; però el que no ho és tant és vendre totes les entrades en poques hores. Vint-i-cinc anys de carrera imparable ho diuen tot. Si els germans David i José Manuel Muñoz han arribat aquí en plena forma, com si es tractés del primer dia, amb la mateixa il·lusió i força, és perquè han fet les coses bé, perquè han fet el que els agrada sense pretensions ni falsedats. Sense voler ser el que no són. Aquesta autenticitat es nota dalt de l’escenari i sobretot es va notar divendres a la nit a Cap Roig.

Venien d’haver actuat davant de 60.000 persones a Barcelona, un concert considerat històric, i David Muñoz no es va estar de fer comparacions només iniciar el recital i ho va fer amb certa sornegueria sabent que entre el públic hi havia el president del Futbol Club Barcelona Joan Laporta: «Després d’haver estat a Montjuïc, el camp del Barça, on hi havia molta gent molt lluny, aquí hi ha poca gent molt a prop. Acolloneix més això que el putu estadi». Abans del concert s’havien fet la foto amb Laporta i també amb l’entrenador del Girona, Míchel Sánchez.

El tret de sortida ja estava donat i si les entrades no van durar ni el que dura un xupa-xup a la porta d’un col·legi, el públic no va aguantar assegut ni cinc minuts. Cada peça dels Estopa és un himne i cada cançó té milers de segones veus cantant desesperadament. A Cap Roig hi caben més de 2.100 persones i pràcticament tot l’auditori sabia les lletres de principi a fi.

Aquesta és una de les virtuts d’Estopa. Estan al costat del seu públic i són fidels a les seves arrels. De fons, en una gran pantalla, no paren de veure’s imatges del Cornellà del Llobregat, el seu Cornellà; els grans edificis, les referències urbanes i treballadores i a un cinturó roig de Barcelona de quan era el que no és ara.

Els germans Muñoz conserven l’esperit del Seat 133, el 127 i especialment el Panda. De quan anaven en el cotxe del seu pare , amb les finestres abaixades i la música de Los Chichos a tot drap. I això els dona força.

La segona gran virtut és saber envoltar-se de músics molt bons. Set instrumentistes i una veu femenina espectacular, flamenca, que porten molta frescor a l’espectacle. Sense ells, un directe d’Estopa no seria el mateix i, a més, David i José ho saben i els donen joc. Els solos de guitarra, bateria o veu dels acompanyants són impagables i el millor complement a les cançons que han compost els germans en aquests darrers 25 anys.

David ho té clar: «En tot aquest temps en fet tota classe de cançons, unes amb ritme, altres no tant, rumbes i lentes», fins i tot hi ha temps per una ranxera (amb tequila inclòs). En el moment del bloc de «lentes», José Manuel va puntualitzar: «ara venen les xungues».

I la tercera gran virtut és la de fer-te gaudir d’un concert de quasi dues hores i mitja, malgrat que Estopa no hagi estat el teu grup de referència, encara que no els hagis seguit el darrer quart de segle, encara que només siguis capaç de saber la tornada, i no sencera, de l’enganxosa La raja.