La millor versió de les moltes versions que té Tom Jones

De fer esclatar passions amb la sex bomb a cantar "m'estic fent gran, estic creixent, m'estic fent savi", passant també per un repertori místic que alterna sense despentinar-se amb la sensualitat del cançoner antic. A 84 anys, 60 dels quals en la indústria musical, la discografia de Tom Jones té versions de si mateix per triar i remenar. La suma de totes, el Tigre de Gal·les de les lletres inflamades del mascle alfa i el més recent, el de la reflexió sobre el pas del temps i l'abraçada al Senyor, es van citar aquest divendres en una de les nits més assenyalades d'aquesta edició del festival de la Porta Ferrada.

El gal·lès va estrenar l'escenari gran del certamen, el Guíxols Arena, amb I’m growing old de Bobby Cole, un dels temes del seu darrer disc Surrounded by time, del 2021, que el va convertir en l'artista més veterà en aconseguir el número 1 al Regne Unit.

Not dark yet de Bob Dylan va donar pas al seu primer gran èxit, It's not unusual, tunejada ara amb un toc de bossa nova, i una renovada Whats new, Pussycat?, escrita per Burt Bacharach i Hal David per al film de Woody Allen.

Les imatges del concert de Tom Jones al festival de la Porta Ferrada / Júlia Termes - Festival de la Porta Ferrada

També van sonar diferents altres bombassos de la seva discografia, com Delilah o Sex bomb, convertida en un blues salvatge per als 3.200 espectadors que omplien el recinte ganxó.

I és que si alguna cosa vol -i pot- demostrar Sir Tom Jones és que, en aquest punt de la pel·lícula, a més de mantenir una veu envejable, preserva la capacitat d'anar més enllà de la revisió nostàlgica. Ho fa donant als vells temes aires nous gràcies a la direcció musical de Gary Wallis i acostant-se a d'altres que no havia cantat mai, com Across the borderline o I won't crumble with you if you fall, dedicada a la seva difunta esposa.

Al concert també hi va haver espai per a la broma, com quan un espectador li va demanar un fill seu i el cantant va replicar, sorneguer, que ara ja té nets i fins i tot besnets.

A Sant Feliu va triomfar. Va lluir carisma i bon humor; va cantar cançons de Leonard Cohen, com Tower of song; la Kiss de Prince o Johnny B. Goode de Chuck Berry als bisos; va ser truà i va ser senyor, però sobretot, va lluir la millor versió de les moltes versions que té Tom Jones.