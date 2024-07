«Prego perquè els Estats Units sàpiguen triar el president adequat»

Va començar a cantar de petita, al costat dels seus germans i la seva germana, però quan va tenir clar que volia ser cantant?

Bé, sempre he volgut ser artista. Vaig tenir un breu moment, amb quatre anys, en el qual volia ser astronauta per esdevenir la primera dona a trepitjar la lluna, però això ho vaig oblidar aviat perquè vaig començar a escriure poemes quan tenia sis o set anys. A partir d’aquell moment, sabia que volia ser artista tot i que encara no sabia de quin tipus. Vaig escriure la meva primera cançó amb 14 anys i recordo que l’experiència em va agradar molt i que ja vaig començar a veure que potser el de la música era el camí que havia de seguir.

Va néixer a Califòrnia, però de molt petita es va traslladar a viure amb la família a Nova York. Haver crescut en aquesta ciutat li ha imprès un caràcter especial?

Sí, definitivament, sí. Haver crescut a Nova York ha donat forma a les meves visions, al meu humor, a la meva veu, a la meva voluntat de sobreviure. Crec que viure a Nova York m’ha donat molt i si hagués nascut en un altre lloc, encara que també hauria estat artista, probablement tindria un gust diferent.

En la seva actual gira de concerts, que aquest diumenge passa per Sant Feliu de Guíxols, interpreta un repertori que, a banda de les cançons més antigues, també inclou cançons que encara no han estat publicades.

Exacte. Estem fent almenys dues cançons noves a cada concert de la gira. Tinc previst publicar un nou àlbum a principis d’abril de l’any vinent, i alguns d‘aquests temes ja els he pogut enregistrar.

No obstant això, hi ha un vincle entre els temes que interpreta als sues concerts...

El títol de la gira és precisament Cançons antigues, cançons noves i altres cançons. Així que és bàsicament el que sé que li agrada al públic. Després provo un parell de cançons noves, i en acabat també interpreto un parell de cançons d’àlbums que potser la gent no recorda.

Encara que al llarg de la seva trajectòria ha experimentat amb diversos gèneres musicals, Suzanne Vega és encara avui considerada com una cantant de folk. Creu que aquest gènere, passin els anys que passin, mai caduca?

Oh, sí. Crec que la música popular és un gènere que mai morirà. La gent sempre voldrà cantar històries sobre les seves vides. Sempre voldrà tocar la guitarra perquè és un instrument preciós i a la vegada, profund. Una guitarra, la compres i la toques. I és meravellós perquè qualsevol pot fer-ho si sent amor. La música folk és eterna.

En el seu extens cançoner, hi ha dos grans èxits de la dècada dels vuitanta, Luka i Tom’s Dinner, que sobresurten per damunt de la resta. Aquestes dues cançons han canviat, d’alguna manera, des del moment en el qual les va escriure?

Bé, curiosament, Luka, no gaire. Continua sent la mateixa cançó que era quan la vaig escriure. És una cançó seriosa sobre un tema seriós, i molta gent l’estima molt i la sent al cor. Així que no ha canviat. Per contra, Tom’s Diner ha canviat moltíssim. En un principi era una petita cançó sobre esmorzar i sentir-se sol en un restaurant. I ara s’ha recreat d’un milió de maneres diferents. Avui és una cançó festiva. Qualsevol en pot agafar un trosset i recrear-la en les seves pròpies cançons. Realment m’ha unit a la resta del món durant molt de temps, i m’encanta.

A més de ser un amic, Lou Reed la va influenciar artísticament. Fins i tot en va versionar el clàssic Walk on the Wild Side. Què representa per vostè la seva figura?

En Lou acostumava a dir les veritats, de forma molt contundent, en les seves cançons i també als escenaris. No importava si aquestes veritats eren boniques o incòmodes. Sempre he pensat en ell com una persona que no s’amagava, que deia la veritat. I jo sempre l’escoltava.

Què n’opina del fenomen Taylor Swift, sens dubte, una de les artistes del moment?

M’encanta. Crec que és una artista genial. També m’agrada molt veure a una cantant dona que va de ciutat en ciutat i és capaç de moure muntanyes, econòmicament parlant. Quan jo vaig començar era tot molt diferent. Com a dona, com a jove, era una cantant amb una guitarra que s’havia de fer respectar. La gent era molt diferent i en part era descoratjador. Així que el fet que Taylor Swift sigui on és em fa sentir realment molt orgullosa.

Moltes de les seves cançons aborden problemàtiques socials que formen part de la societat dels Estats Units. Com a ciutadana nord-americana, com viu el clima de polarització que s’ha instal·lat al seu país i la possibilitat que Trump torni a ser el president del país?

És difícil. Des de fa uns vuit anys vivim un moment molt difícil al meu país. Per descomptat, jo sé què votaré. Sé en quina direcció votarà la gent del meu voltant. Miro les notícies, segueixo l’actualitat als mitjans de comunicació i prego. Prego perquè els Estats Units sàpiguen triar el president adequat per a aquest moment. És important que hi hagi pau al món perquè puguem continuar avançant i no retrocedim. Per tant, aquesta és la meva actitud. Encara tinc fe, però també sento la necessitat de pregar.

