Trio d’asos per la sarsuela a Peralada

Era la tercera vegada que Sonya Yoncheva es presentava davant el públic de Peralada i va camí de convertir-se en un idil·li amb el festival empordanès i, de la mateixa manera, em sembla que podria passar amb Ismael Jordi que s’estrenava a Peralada amb una veu emocionant i un carisma vocal inqüestionable. Pel tenor de Jerez de la Frontera la sarsuela no té secrets. Té un registre agut privilegiat per la facilitat d’emissió i la rotunditat d’una tècnica extraordinària. Per si això no fos poc el coneixement de l’èstètica musical de l’anomentat género chico -val a dir que no en té res de petit- enlluerna. Sap encarnar els personatges i transmetre la passió del contingut musical com pocs i a més duu a dins els gens de la seva terra que el fa incomparable per aquest repertori. Molt notable pel que fa al control del volum de la veu.

Divendres a la nit a l'Església del Carme de Peralada no va fer demostracions de força, sinó que es va posar al servei del que necessita cada partitura. És un músic amb una carrera molt sòlida que l’està portant als grans colisseus operístics i és molt més que solvent. Diria que és un artista complet que domina tots els ressorts del cant i sap fer música de debó.

Yoncheva, que parla un castellà magnífic, durant l’espectacle va comentar que no té masses oportunitats de cantar sarsuela dalt dels escenaris d’arreu però, malgrat això, va demostrar una gran capacitat per afrontar aquest gènere que estem perdent. En els duos la parella artística va ser impecable malgrat alguns petits desencontres en els aguts que no acabaven d’empastar però l’entesa d’aquestes dues gran estrelles va convèncer tothom.

El mestre Fernández Aguirre va estar extraordinari al piano amb un toc de primer nivell com si fos una veu més de l’espectacle i en cap cas es va limitar a seguir els cantats. Va imprimir color, caràcter i una grandíssima expressió per fer que un instrument com el piano també cantés. El programa que proposaven estava format per alguns grans hits de Sorozábal, Torroba, Chapí i Amadeu Vives entre d’altres obres que va transfigurar el recital en un espai d’emocions incomparable. Un èxit total que cal sumar als grans encerts del festival.

