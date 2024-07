Anna Pirozzi: Una veu elèctrica

Amb un repertori molt calculat Anna Pirozzi va aixecar grans aplaudiments dissabte a la nit a l’Església del Carme de Peralada. La primera part dedicada al bel canto, amb «menys dificultats», la va resoldre amb facilitat i domini. Va convèncer de principi a fi sobretot amb la cavatina Casta diva de Norma de Vincenzo Bellini amb una línia de cant esplèndida aconseguint expressar el prec contingut d’una mare fent que una veu amb tanta força dramàtica com la seva s’aproximi a territoris més dolços i arrodonits.

La coloratura va estar a molt bon lloc: enlluernadora i ben calibrada però encara li manca un toc de màgia. Pel recital va funcionar molt bé el Quartetto Lirico Italiano i la pianista Sophia Muñoz que van secundar la cantant amb una sonoritat oberta i acolorida. Les paràfrasis dels temes d’òpera que van interpretar van aconseguir tenir el públic molt atent i és que la rotunditat sense excessos sempre funciona. Amb tot això, gairebé es pot afirmar que es van convertir en un segon protagonista de l’espectacle per mèrits propis. Val a dir que el format de quintet ajuda a vestir molt millor les evolucions de la veu.

El segon gran cavall de batalla de la cantant búlgara és el verisme i per això la segona part del recital va estar molt propera al deliri místic. Això ho va aconseguir amb la peça clau reservada pel final: La Mamma morta de l’òpera Andrea Chenier d’Umberto Giordano en què la dolçor i la força dramàtica molt ben calibrades van desfermar els aplaudiments del públic. No era per menys, ja que la interpretació s’ho valia. També va convèncer amb les obres de Puccini i Verdi sobretot amb Pace, Pace Mio Dio de La forza del destino ordenada en el primer bloc del concert.

Un tret interessant de la veu de Pirozzi és la ponderació de la força i és que no se la sent mai desfermada i potser això li resta en alguns moments l’emoció dramàtica necessària perquè si alguna cosa podem trobar en l’òpera són sentiments que exploten però malgrat això aconsegueix la tan preuada emoció que expressen els seus personatges.

Va ser un espectacle d’alt voltatge que recordava moltíssim alguns trets magistrals d’algunes cantants legendàries de l’òpera.

