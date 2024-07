Canviar camps per electricitat

Per què per alimentar d’energia les ciutats es canvia el paisatge rural i no l’urbà, es pregunta un dels testimonis de Solar. Després de tractar temes com la migració, la gentrificació o la revolució, el darrer espectacle de la companyia Mos Maiorum es fixa ara en com poden alterar el món rural les enormes extensions de plaques fotovoltaiques que les grans empreses elèctriques planten en sol agrari.

El muntatge, que inevitablement remet a la pel·lícula Alcarràs, neix del cas real de Sant Martí de Tous, un poble de l’Anoia amb un miler d’habitants on hi ha un projecte amb 168 hectàrees de plaques solars que ocuparà antics camps de colza i ametllers.

En forma de Verbatim, teatre documental en què els intèrprets reprodueixen fidelment testimonis verídics, Mos Maiorum dona veu a agricultors, experts en energies verdes, polítics, activistes i afectats, amb els intèrprets transmetent fil per randa el que escolten a través d’uns auriculars.

La peça ideada per Alba Valldaura i Ireneu Tranis trenca la fredor de les paraules amb els cants de treball al camp i una llum làser i espigues amb LED. Més enllà de l’encert de la forma, que conjuga amb molt encant la reflexió sobre els límits de l’explotació de la terra, la tradició i l’aplicació més poètica de la tecnologia, però, Solar la clava en el fons, evitant caure en la idealització d’un passat pagès que va ser duríssim, com recorda un dels ancians entrevistats, i recordant-nos que això de vendre’ns la terra al millor postor sense pensar en la destrossa, no és nou.

L’espectacle, que va ser finalista al premi Max a l’autoria revelació, es va poder veure dissabte al Fastt, el festival d’arts escèniques dels micropobles de l’Alt Empordà. Va ser al Centre Social d’Ordis, un poble de 393 veïns prop de Navata i Lladó, on Ferrovial projecta també un parc solar amb una extensió de 60 hectàrees i 75.000 plaques.

Als empordanesos que poden veure com els conreus d’avui es converteixen en miralls per generar electricitat demà, Solar no els va donar respostes sobre com fer una transició energètica sense traumes. Probablement ningú les té. Però sí que els va aportar, des del teatre de qualitat, material per barrinar durant dies sobre una realitat que tenen a tocar. I això, a més de mèrit de Mos Maiorum, és una de les grans virtuts del Fastt.