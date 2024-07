Mayte Martín ensenya els «Tatuajes» en un treball madur i on s’emmiralla

Ne me quitte pas de Jacques Brel, Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, Gracias a la vida de Violeta Parra... hi ha cançons que amb el temps s’han convertit en clàssics gravats a foc en l’imaginari col·lectiu. Gravats, fins i tot, a la pell de molts. Després d’una carrera de gairebé quaranta anys i quan en passen trenta del seu primer disc, la cantant Mayte Martín homenatja aquests Tatuajes amb un «viatge emocional» que durà al Portalblau de L’Escala aquest diumenge 4 d’agost.

L’últim àlbum de Martín, que ara ofereix en directe, consta de dotze temes universals que, explica la cantaora, «s’escollien sols perquè ja eren una mica al subconscient». Aquest és un projecte que feia temps que li corria pel cap i «el més curiós és que mostra perfectament la versatilitat que tinc i l’amor per totes aquestes músiques sense limitacions».

El recull inclou versions de diferents estils, tradicions i orígens i només va ser en gravar quan va adonar-se’n. Els dotze tatuatges escollits, considera, són realment «dotze micromons que conviuen en un de sol». Hi ha clàssics hispans (Lucía, de Joan Manuel Serrat; Porque vas a venir, de Carmen Guzmán i Amanda Velazco), francesos (Brel), italians (Amore, de Bruno Canfora i Ginna Basso), brasilers (Eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes i Tom Jobim)... «Tot un reflex», s’emmiralla l’autora, «de qui soc jo».

Fer Tatuajes va ser un repte que Martín va assumir conscient de la «responsabilitat» d’interpretar «enormes composicions meravelloses». Mai va tenir la intenció de «donar-los la volta», sinó de fer-les només «amb tota la cura i respecte, i res més». Així vol «conservar allò bonic que tenen en origen».

I el més bonic, per la barcelonina, és poder-ho dur al directe com farà a L’Escala. Al Portalblau, a més dels dotze clàssics de Tatuajes, també n’oferirà alguns de la seva pròpia discografia, com Lia o Procuro olvidarte. Que en un futur aquests fossin els tatuatges d’algú altre, respon, «seria preciós».

La llavor d’un nou cicle

«Al final, almenys per a mi, els discos tenen una mica la funció de deixar un llegat, una llavor. Se’n venen pocs i el més important és això, concebre projectes que siguin dignes de sobreviure’t». Si aquesta «llavor» serveix «perquè les noves generacions sàpiguen que han existit Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Milanés...», ella es dona per satisfeta, havent complert «un deute moral». Un deute que, és clar, sent amb altres icones a qui no ha pogut incloure en l’àlbum, com Silvio Rodríguez. Però «sempre n’hi ha alguna que es queda enrere i crec que dotze cançons són la mesura justa».

La resposta del públic, de moment, li ha confirmat aquest sentiment amb «exclamacions» i sospirs cada cop que presenta els temes. «Són moments emotius i és quasi com si jo fos part del públic», confessa. A l’escenari l’acompanyaran Nelsa Barón (piano i arranjaments), Guillermo Prats (contrabaix) i Vicens Soler (bateria), formant un quartet «íntim» que «és tot el que necessiten aquestes cançons».

A més, amb els homenatges de Tatuajes, Martín es veu ben lluny de tancar cap cicle. Encara més, l’obre «en el sentit que el disc encapsula molts gèneres diferents» i és el primer projecte d’aquesta mena que fa. «Soc una persona que estima la música i s’ha emocionat amb el flamenc, el folklore argentí, la cançó italiana, el tango...». Estils d’aquí i d’allà, perquè limitar-se als seus orígens, al cant flamenc, mai ha estat una opció per Mayte Martín. En aquest projecte, doncs, no només alça algunes de les figures que més l’han inspirat ja no cantant, sinó a la vida; es demostra més polifacètica que mai.