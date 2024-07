Passenger, molt més enllà de la cançó «Let Her Go»

Mike Rosenberg, popularment comegut com a Passenger, és conscient que la seva música és coneguda pel tema Let Her Go, que des de fa un temps competeix -a causa d’algun malentès- amb la banda sonora de Frozen, Let It Go. «Aquesta pel·lícula m‘ha arruïnat la vida. He vist mainada trista als meus concerts perquè volien veure a l’Elsa (la protagonista del film de Disney) en lloc de mi», va bromejar el cantant britànic. En el seu retorn al Festival Cap Roig, Passenger va reivindicar que és molt més que una única cançó. I tenia raó.

Ell sol, amb la seva guitarra i el seu humor particular, es va posar el públic a la butxaca, que de mica en mica es va deixar anar fascinat per la veu de l’artista. Segurament, lletres com Queenstown, Life’s for the Living o All the Little Lights no són tan populars, però això no significa que no es puguin cantar igualment. Per acabar d’animar la nit, Passenger va fer un tribut al duet Simon &Garfunkel interpretant The Sound of Silence. El moment va ser màgic.

