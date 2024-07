Tonquinho tanca la programació de juliol del Festival de la Porta Ferrada amb un concert en sintonia amb el públic

El guitarrista brasiler Toquinho ha tancat aquest diumenge la programació del juliol del Festival de la Porta Ferrada amb un concert en sintonia amb el públic. De caràcter intimista i acompanyat de la veu de Camilla Faustino, a més d'una bateria i una segona guitarra, l'artista ha repassat el temes més destacats de les sis dècades de trajectòria professional. A Sant Feliu de Guíxols, hi ha interpretat cançons com A Tonga, Aquarela o Samba pra Vinicius. De fet, ha recordat durant diverses de les seves intervencions el poeta Vinícius de Moraes, amb qui va treballar durant prop d'una dècada component més d'un centenar de temes. Entre el repertori també ha interpretat en català i acompanyat de Faustino 'Paraules d'Amor' de Joan Manuel Serrat.

La bossa nova, la samba i el jazz de Toquinho han omplert aquest diumenge a partir de dos quarts de deu de la nit l'Espai Port del Festival de la Porta Ferrada, a tocar del mar. Ho ha fet amb un concert intimista amb què ha connectat des del primer moment i durant tot el concert amb els gairebé 800 assistents, que conformaven un públic majoritàriament de la tercera edat.

El concert del brasiler a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha inclòs temes tan destacats de la seva carrera professional com 'Apelo', 'Samba de Orly' o 'Tarde Em Itapoã', així com 'Aquarela', 'Samba pra Vinicius' o 'A Tonga da Mironga do Kabuleté'. Els ha interpretat a veu i amb la guitarra, des de damunt d'un tamboret que no ha abandonat en tot el concert.

Amb 'Paraules d'Amor' de Joan Manuel Serrat i acompanyat per Camilla Faustino, el guitarrista brasiler s'ha posat el públic del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols a la butxaca. Introduint el català en mig del concert ha aconseguit arrencat una forta ovació entre els assistents i provocar un dels moments àlgid de la nit.

Després de la poc més d'una hora que ha durat el concert, el públic ha abandonat el recinte amb elogis cap a l'artista. "És fantàstic i no se li nota gens en la música que s'ha fet gran", ha estat un dels comentaris més repetits entre els assistents.

I és que, als 78 anys, Toquinho ha demostrat amb aquest concert a l'Emprodà que segueix sent un dels màxims exponents de la música brasilera, amb més de 500 temes propis i superant els 70 discos editats. Així ho acredita la seva trajectòria, que està plegada de col·laboracions imprescindibles com l'icònic disc en directe En La Fusa amb Vinicius de Moraes i Maria Creuza, sense oblidar llegendes del nivell d'Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque o Elis Regina, entre d'altres.

Fi a la programació del juliol

Amb aquest concert, el Festival de La Porta Ferrada ha tancat la programació del mes de juliol de la 62a edició. D'entre la trentena d'actuacions previstes hi han passat fins ara artistes com Gilberto Santa Rosa, Gregory Porter, Andrea Motis, Madeleine Peyroux, Julieta Venegas, Tom Jones, Clara Peya i Suzanne Vega, a banda de Toquinho.

L'agost l'encetarà la companyia de Nacho Duato (5 d'agost), seguida d'Ara Malikian (6 d'agost); Xoel López (7 d'agost); Antònia Font (8 d'agost); Pierre Hantaï (9 d'agost); Maria del Mar Bonet (9 d'agost); Robe (10 d'agost); Amaral (11 d'agost); Fabio Biondi (12 d'agost) i Figa Flawas i Mushkaa (12 d'agost). El 13 d'agost serà el torn de Gene Simmons Band; Camerata de Música Catalana i Carles Amigó i Hombres G ho faran el 14 d'agost i Guillem Gisbert i La Ludwig Band, el 15.

Umberto Tozzi hi actuarà el 16 d'agost i el seguiran Two Door Cinema Club (17 d'agost); Seguridad Social i La Guardia (18 d'agost); José González (19 d'agost) i Miklós Perényi clourà el festival el 20 d'agost.