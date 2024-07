Manu Guix vol posar "Rock al Cor" de Girona

Manu Guix s’ha fet un nom a la música cantant, fent musicals, produint àlbums o participant en programes televisius, però, polifacètic com és, també va escriure un conte infantil. Rock al Cor (2023, Penguin Random House) explica la seva història, «la d’un nen que la seva mare tenia la il·lusió que fos concertista clàssic però que li agradava Elton John i volia ser estrella del rock»; explica. Demà serà al Festival Tempo de Girona per a presentar-lo (19.30h) i, de pas, oferir un concert a l’espai del Passeig Arqueològic (20.30h).

«Serà un format acústic en què presento cançons del darrer treball i de manera informal deixo que em facin peticions i acabo tocant qualsevol cosa», comenta Guix. Una cançó que no pot faltar és Rock al Cor, que dona nom al llibre il·lustrat per Patri de Pedro i recull l’essència del seu missatge: «deixa que la música t’alegri els dies» i que «ens porti més enllà», com diu la lletra. La trama tracta d’això a partir de la vida del cantant, explicant els seus inicis tocant l’orgue dels avis amb 4 anys i com s’enamora de la música sent un nen.

La figura d’en Joel és la d’un company que li fa la guitza portant-li la contrària i que realment «va existir a la meva classe». «Hi havia un nen que es fotia amb mi, que no li agradava que toqués el piano i que m’havia arribat a pegar! Però vam acabar sent amics i fent música junts, ell posava lletres a cançons que componia jo».

Guix, això sí, ha tingut «la gran sort» de no topar amb molts Joels al llarg de la seva vida. «Per desgràcia no tothom té aquest entorn favorable que li permeti desenvolupar-se i tenir una vocació», lamenta l’autor del conte. Vol posar el rock al cor dels infants i fer-los arribar aquesta passió. També als adults, perquè assegura que moltes famílies li han escrit dient que els ha ajudat a entendre millor els fills. I així compleix la voluntat d’explicar una història «que animés els nens a escoltar-se i ser fidels a ells mateixos, sentir-se bé amb el que fan sense fer mal a ningú i atrevir-se sense por al ridícul».

Una proposta engrescadora

Ell tampoc va tenir por quan l’editorial va proposar-li d’escriure sobre la seva vida, de fet, li va semblar «una bona idea», sobretot pel «moment vital» en què es troba. Té un fill de vuit anys i una filla de sis, «així que em semblava molt escaient». També va fer la traducció al castellà que existeix del conte i la cançó, que «per una qüestió de síl·labes», es diu Esto es rock.

Agafar la ploma li va agradar i no descarta tornar-hi «en absolut». Ara per ara, però, el seu «gran problema» és trobar temps per a compondre. No para quiet «entre la Gira d’Operación Triumfo (n’és director musical), la personal, o els musicals (el desembre estrenarà El dia de la Marmota amb Àngel Llàcer i El Petit Príncep és un èxit consolidat)», però «l’any que ve espero treure música nova».