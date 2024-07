El cinema Truffaut renova la identitat visual corporativa

El cinema Truffaut de Girona estrena nova imatge corporativa, coincidint amb seu vint-i-quatre aniversari. El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, entitat que gestiona el cinema municipal gironí, presenta el nou logotip i identitat visual corporativa, que «respon a una necessitat de renovació i modernització de la imatge», segons expliquen en un comunicat.

El nou logotip, creat pel dissenyador gironí Àngel del Pozo, és «més modern i estilitzat que l’anterior», i «s’inspira en la signatura del cineasta François Truffaut, el director francès de la Nouvelle Vague que dona nom al cinema. La nova imatge corporativa vol subratllar «el compromís del cinema d’oferir al seu públic les millors pel·lícules d’autor, refermant una clara vocació de defensa del cinema com a fet cultural».

Nou marxandatge

Aquesta nova línia corporativa substituirà l’anterior en les properes setmanes, renovant tots els elements de difusió i comunicació que elabora el cinema municipal. Així mateix, aprofitant aquest nou logotip i per donar-lo a conèixer, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona llençarà tota una sèrie de productes de marxandatge (samarretes, bosses, tasses, clauers...) creats a partir del nou logotip i que estaran a l’abast del seu públic a base de promocions i sortejos, sempre de caràcter gratuït.

Un mes de reposicions

D’altra banda, i com ha estat tradicional cada any al llarg del mes d’agost, la sala de cinema renova la seva col·laboració amb el GEiEG per oferir quatre reposicions de pel·lícules ja estrenades a Girona durant el 2024 i a les que es dona una nova oportunitat de poder gaudir-les en versió original subtitulada. D’aquesta manera, es podran tornar a veure Ferrari, La casa, Sala de profesores i Desconocidos.

La sala gironina està pendent de reobrir la segona sala, tancada des de principis del passat mes de juny per unes obres que haurien de finalitzar, en principi, en les pròximes setmanes.