Jordi Savall transporta Peralada a l'edat d'or de la música anglesa amb 'El foc i les llàgrimes de les muses'

El músic igualadí Jordi Savall ha transportat Peralada (Alt Empordà) a l'edat d'or de la música anglesa amb 'El foc i les llàgrimes de les muses'. Fidel al seu afany per revalorar la música històrica, i acompanyat pel grup Hespèrion XXI que ell mateix va fundar, Savall ha ofert un programa que ha tingut com a protagonistes compositors i instrumentistes renaixentistes de l'era elisabetiana, com Christopher Tye, William Bryd, Richard Nicholson o John Dowland. "El repertori renaixentista, el que correspon a l'època de Shakespeare, és menys conegut que el barroc i necessita més especialització; però aquest segle d'or es pot considerar com un dels culminants de la música anglesa", subratlla el mestre de la viola de gamba.

Fa més de mig segle que Jordi Savall rescata de l'oblit meravelles musicals i les revalora. Dedicat a la recerca d'aquestes músiques antigues, el mestre igualadí les llegeix, les interpreta o les dirigeix. Bé sigui amb la seva inefable viola de gamba, bé sigui amb la batuta i fent-se acompanyar d'alguna de les tres formacions que ell mateix ha creat: Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) i Le Concert des Nations (1989).

L'estiu passat, al costat d'aquesta última orquestra, Jordi Savall va portar a Peralada 'La nit dels tres reis', un concert on reinterpretava peces barroques que sonaven a les corts de Lluís XIII, Lluís XIV i Lluís XIV. I aquest vespre, per a la quarta ocasió que Savall ha actuat al festival, el mestre igualadí s'ha traslladat de França a Anglaterra, amb la seva nova proposta 'El foc i les llàgrimes de les muses'.

Fidel a la voluntat de reinterpretar i projectar la música antiga, Jordi Savall ha ofert un programa centrat en compositors i instrumentistes renaixentistes de l'era elisabetiana, però que tampoc ha oblidat peces anònimes de l'època. En aquesta ocasió, acompanyat per Hespèrion XXI i amb les veus de la soprano Elionor Martínez i el contratenor William Shelton.

El programa ha inclòs peces de Christopher Tye ('In nomine XII Crye'), de William Byrd ('In nomine à 5', 'La Virginella'), de John Downland ('Pavan Semper Dowland sempre dolens', 'The King of Denmark's Galliard') i Richard Nicholson ('Joan, quoth John'). Composicions que Savall ha alternat amb d'altres d'Innocentio Alberti, Orlando Gibbons, Alfonso Ferrabosco o Anthony Holborne, i amb peces orfes d'autor –'How can the tree' o 'The dark is my delight'- amb la voluntat de transmetre la delicadesa estètica i espiritual d'aquesta música.

"És un programa que ens porta a l'època de la cort d'Elisabet I d'Anglaterra; és l'època de Shakespeare, on les arts i la música anglesa floreixen, amb músics que desenvolupen una gran qualitat instrumental amb la viola de gamba", precisa el mestre. "Un programa amb el que he volgut mostrar peces espirituals, profanes i també composicions instrumentals, com danses i variacions", hi afegeix.

Savall també admet que el repertori que ha ofert aquesta nit a la 38a edició del festival és "molt desconegut". Precisament, per la seva complexitat i perquè està pensat per a un conjunt de violes de gamba. "Són músiques molt complexes i molt exigents", concreta el músic.

Amb 'El foc i les llàgrimes de les muses', el mestre igualadí ha fet també un joc de paraules. Perquè ara fa un any, i dins el festival que ell mateix va crear, Savall va intercanviar l'ordre del títol -aleshores, 'Les llàgrimes i el foc de les muses'- per portar a Santes Creus un programa de música italiana, amb madrigals de Claudio Monteverdi alternats amb peces de compositors que també han sonat aquesta nit (Holborne i Dowland).

In memoriam

El concert d'aquest vespre a l'església del Carme també ha servit perquè el Festival de Peralada homenatgés un dels seus artífexs i qui n'havia estat director. 'El foc i les llàgrimes de les muses' s'ha dedicat a la memòria de Luis López de Lamadrid, que va morir l'agost de l'any passat als 86 anys (pocs dies després que Peralada tanqués la seva 37a edició). López de Lamadrid va estar molt lligat al certamen durant dues dècades i, de fet, va contribuir a projectar-lo com a referent de la lírica i la dansa.

Aquest dimecres al vespre, Peralada dedicarà la nit al lied i a Schubert amb la proposta 'La bella molinera', que s'alternarà entre l'església i el celler. Se centrarà en el cicle de vint cançons romàntiques creades pel compositor vienès ara fa 200 anys i presentarà les peces dividides en diversos actes (com una representació teatral).