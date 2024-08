La Biennal d’Olot Fotografia celebra tres dècades de vida amb 40 exposicions

El Claustre de l’Hospici d’Olot acollirà aquest divendres al vespre l’acte inaugural de la XV Biennal d’Olot Fotografia, que per celebrar tres dècades de vida proposa fins a una quarantena d’exposicions repartides per diversos espais de la capital garrotxina, i que es podran visitar fins al pròxim 31 d’agost. La programació d’enguany comptarà també amb activitats paral·leles com tallers i xerrades.

En la programació d’enguany, s’ho troben autors catalans com Joan Bassols Dorca, Pep Busquet Duran, Sara Savall Martin, Mercè Ribera Turró o Ricard Mademont de Colombo, així com també autors d’altres indrets de l’Estat i de l’estranger com Isabelle Blanco, Nacho Pons Herrero, Javier Reyna, Karla Gabriela Guerrero Trejo, Rocío Bueno Royo, entre altres.

La inauguració de la Biennal comptarà amb les presentacions de les diverses exposicions on cada autor disposarà de deu minuts per presentar la seva obra. Aquests autors optaran a un dels 5 premis que atorga la Biennal. A continuació, es farà el sopar inaugural al mateix claustre. L’endemà dissabte, es reprendran les presentacions de les obres que faltin i, al vespre, tindrà lloc el sopar d’entrega dels premis d’Olot Fotografia 2024, que inclouen 4 premis de 500 euros en metàl·lic i un premi de material fotogràfic a càrrec de VisualKorner, una botiga de fotografia de Barcelona que col·labora activament amb el festival, oferint un espai d’exposició per a les obres.

Activitats participatives

A més de totes les exposicions, el festival organitza altres activitats com el Photo-firal, una activitat participativa al Firal, on s’hi col·locaran uns estenedors per qui vulgui deixar-hi les seves fotografies i intercanviar-les per unes altres. Aquesta iniciativa també pretén fomentar i recuperar la fotografia en paper.

Per altra banda, aquest mateix dissabte al matí, qui ho vulgui podrà fer-se un retrat al col·lodió al Claustre del Carme, amb un preu especial i places molt limitades. Finalment, diumenge també es farà un taller de cianotípia a càrrec de Jordi Gòmez i una sessió de Nu, un clàssic del festival, amb places limitades. Es tracta d’una activitat amb un factor sorpresa: els participants no sabran on es fa ni els models que hi participen fins ben bé a última hora.

Fotografia de la sèrie "8 (buit)" de la banyolina Sara Savall. / Sara Savall/Biennal d'Olot Fotografia

Una beca de 3.500 euros

Com ja és habitual, els anys imparells es convoca la Beca Olot Fotografia i se selecciona al guanyador els anys parells, és a dir, els anys que se celebra la Biennal. Per això, aquest mateix dissabte, a partir de les 18 h, tindrà lloc el visionat de la Beca Olot Fotografia 2025 a l’Espai Cràter de la ciutat. Un total de vuit autors presentaran el seu treball davant del jurat i del públic, alguns de manera telemàtica des de l’estranger. D’aquest acte en sortirà el candidat becat, que obtindrà una beca de 3.500 euros.

L’organització del festival ha anat a càrrec de Joan Puigdemont, Aina Puigdemont, Carles Sitjar i Marta Pladeveya. A més, ha comptat amb el suport de l’Ajuntament d’Olot, Meritxell Corominas, la Diputació de Girona i Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.

Consulta tota la programació de la XV Biennal d'Olot Fotografia aquí.