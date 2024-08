Mozart i Beethoven per obrir el Festival de Torroella de Montgrí

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per Alfons Reverté, inaugurarà aquest divendres la 44a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que s’allargarà fins al 22 d’agost. El certamen empordanès oferirà 17 concerts amb una important presència de música barroca -el 60%- i cant -el 30%-. El certamen posa èmfasi en aquesta edició en el valor de la música com a «mitjà per reforçar les nostres habilitats emocionals», tal com explica l’organització en un comunicat.

El concert inaugural, que suposarà el retorn de l’OBC a Torroella de Mongrí més de tres dècades després, girarà al voltant d’un programa d’obres de Mozart i Beethoven que van ser determinants en l’evolució dels seus compositors: la Simfonia concertant per a violí i viola en Mi bemoll major, que marca un punt d’inflexió en l’obra de Mozart; i la Simfonia núm. 3 en Mi bemoll major, Heroica, en la qual Beethoven «es desprèn definitivament dels límits de la simfonia clàssica encara presents en les seves dues primeres simfonies». El recital comptarà també amb la violinista Maria Florea i l’intèrpret de viola Isabel Villanueva.

Entre la programació de la primera setmana del Festival de Torroella destaquen la interpretació aquest dissabte d’Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, el primer oratori que va escriure Georg Friedrich Händel amb Vespres d’Arnadí sota la direcció musical de Dani Espasa i amb les sopranos Sunhae Im i Núria Rial, el contratenor Xavier Sabata i el tenor Juan Sancho com a solistes.

Amandine Beyer al capdavant del seu grup Gli Incogniti presentarà aquest diumenge cinc simfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, fill de Johann Sebastian Bach, compositor fonamental en la transició del Barroc al Classicisme.

Divendres 9 d’agost, el Quartet Gerhard posarà fi a la interpretació de l’integral dels quartets de corda de Dmitri Xostakóvitx que va iniciar l’any 2022 en una coproducció amb la Quincena Musical Donostiarra. El quartet oferirà els dos últims concerts de la integral, a les 19h i a les 21h, en una mateixa jornada. L’endemà, dissabte 10, William Christie, aquest cop amb el conjunt Les Arts Florissants, oferirà una versió semiescenificada de l’òpera de Henry Purcell The Fairy Queen amb els joves cantants de Le Jardin des Voix.

El diumenge 11 d’agost, el pianista Joaquín Achúcarro acompanyat per l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Virginia Martínez, interpretarà el Concert per a piano en La menor de Grieg. El concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès es completarà amb Empúries (Invocació a l’Empordà) d’Eduard Toldrà i la Suite de Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré.

In-Edit Empordà

L’In-Edit Empordà arriba a Torroella de Montgrí dilluns 5 d’agost i s’allargarà fins al 26 d’agost amb quatre documentals sobre música clàssica que es projectaran els dilluns d’agost a les 19h al Cinema Montgrí. The Conductor (Bernadette Wegenstein, 2021); Revolutionary Quartet: L’enigma Gerhard (Xavier Bosch i Josep Badell, 2023); Pianoforte (Jakub Piatek, 2022) i Licht: Stockhausen’s Legacy (Oeke Hoogendijk, 2022) seran els documentals que es podran veure.