El romanticisme de Schubert flueix entre vinyes i jardins de Peralada

Han sigut nombroses les representacions que darrerament s’han fet del cicle de cançons romàntiques La bella molinera, originàriament en alemany Die schöne müllerin de Franz Schubert, amb motiu del 200 aniversari de la seva composició, basada en els poemes de l’alemany Wilhelm Müller. Però segurament no n’hi haurà hagut cap de tan atrevida com la que es va viure ahir al Festival de Peralada de la mà del tenor alemany Julian Prégardien, que va presentar una proposta inèdita en la qual va barrejar música, patrimoni i gastronomia.

Sota un sol de justícia que va obligar a endarrerir l’inici mitja hora, l’experiència va arrencar als jardins del nou Celler Perelada. Després del pròleg de l’actriu Maria Molins, Prégardien interpretava la primera de les vint cançons en català, tot seguint la traducció que el poeta Enric Casasses va fer dels poemes de Müller l’any 2018. El tenor va seguir en alemany, però les intervencions de l’actor Francesc Torrent, en les quals aprofundia en el simbolisme dels poemes, amenitzaven la vetllada i afegien el toc de dramatúrgia a l’obra.

El procés d’enamorament del protagonista i les il·lusions que anava desfermant per la jove molinera van centrar la primera part de l’obra, al so de la guitarra d’Isolde Santana, i amb una interpretació sublim de Prégardien en un marc incomparable, en plena natura tal com transcorre l’argument de l’obra, ambientada en el romanticisme alemany.

El tancament de la primera part donava a pas a una experiència sorprenent de maridatge de vins i tastets gastronòmics a prop de les vinyes del celler, cata que es va repetir a final de l’actuació, als jardins del castell. Després de la pausa, l’escenari canviava d’ubicació; el públic i els intèrprets es van desplaçar pels jardins del parc del castell, a través de corriols que esdevenien un decorat més de l’obra, fins a l’església del Carme. Un escenari més solemne, on el so de la guitarra va canviar pel del piano d’Anna Gebhardt, per acompanyar la segona part del cicle, més passional i fosca, on la decepció, la ràbia i el desamor prenien força per desembocar a l’única sortida possible per assolir la pau interior: la mort.

