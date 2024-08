La Schubertíada torna amb un cartell estel·lar de música clàssica

Aquest estiu, l’Empordà es prepara per acollir una nova edició de la Schubertíada, un dels festivals de música clàssica més prestigiosos de Catalunya. Amb un cartell estel·lar que promet emocionar fins a l’ànima els amants de la música, del 10 d’agost a l’1 de setembre, els millors intèrprets oferiran un programa extraordinari dedicat al geni Franz Schubert i altres grans compositors del repertori clàssic.

Entre les figures més destacades de la 32a edició de la Schubertíada hi trobem els reconeguts Matthias Goerne, Andrè Schuen, Malin Byström, Erika Baikoff, Julia Kleiter, Johannes Martin Kränzle i el Quartet Casals. Aquestes estrelles de la música clàssica, reconegudes internacionalment, garantiran unes actuacions inoblidables que elevaran l'esperit de tots els assistents.

El cantant Andrè Schuen. / Silvia Pujalte

A més, la Schubertíada aposta també, com és habitual, pel talent emergent, amb joves veus com Katja Maderer, Gabriel Rollinson i Beth Taylor, que prometen sorprendre i encantar el públic en el seu debut al festival. Els acompanyaran pianistes de renom com Wolfram Rieger, Julius Drake, Daniel Heide, Hartmut Höll, Alexander Schmalcz, Hilko Dumno, Magnus Svensson i Hamish Brown.

Els concerts es desplegaran per diversos escenaris emblemàtics de l’Empordà, com la canònica de Santa Maria de Vilabertran, l’espai ‘Misteri’ de la deu d’Aigua Vilajuïga i l'església de Sant Pere de Pals. Aquests llocs, amb la seva gran bellesa arquitectònica, oferiran un marc incomparable per a una experiència musical única.

A més dels concerts, la Schubertíada oferirà un ampli ventall d’activitats complementàries, com trobades amb els artistes i conferències amb experts divulgadors. Entre els ponents, el festival comptarà amb figures com Antoni Colomer, Joan Vives, Juan Lucas i Sílvia Pujalte, que compartiran els seus coneixements i passió per la música clàssica, fomentant així una apreciació més profunda entre tots els públics.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a través del lloc web oficial del festival. La Schubertíada us espera per oferir-vos moments de pura màgia musical de la mà dels grans mestres!