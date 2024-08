Sílvia Pérez Cruz inaugura la quarta edició del F’Estiu

Sílvia Pérez Cruz donarà aquest dilluns el tret de sortida a la quarta edició del F’Estiu, el festival de música de Calonge i Sant Antoni que s’allargarà fins al 17 d’agost. Les entrades per a aquest primer concert ja estan exhaurides i la cantant hi presentarà els temes del seu darrer treball, Toda la vida, un día, on reflexiona sobre la vida i la mort com a pas de transformació.

El F’Estiu ja acumula bagatge i es consolida un any més al Castell de Calonge com un esdeveniment dedicat a «projectar al màxim la música popular amb intèrprets de casa nostra i promoure nous espectacles de manera preferent, sempre a uns preus assequibles». Per això inaugura el cicle una empordanesa d’allò més internacional (només aquest any ha actuat a Bogotà, Porto o Nova York, entre altres) coneguda per uns directes espectaculars.

Durant la propera setmana el pati d’armes del Castell de Calonge també rebrà The Gramophone Allstars Big Band (divendres 9) i els seus ritmes que fusionen l’ska, rocksteady o reaggae jamaicà dels seixanta amb el soul o el jazz. L’endemà, dissabte 10, Telva Rojas i la Selva Big Band Latin Orquestra portaran ritmes caribenys i temes del repertori cubà al Mediterrani.

El F’Estiu es tancarà amb tres concerts seguits els dies 15, 16 i 17 d’agost. El primer torn, dijous, serà per Guillem Roma. El manlleuenc està creant una proposta on retrobar l’essència i l’autenticitat entre el soroll que domina avui dia. Aquest serà un altre concert per ballar sense parar.

Les sardanes, una tradició també del festival, sonaran divendres amb les cobles Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat, que han preparat arranjaments per a l’ocasió i tocaran tant per separat com totes dues juntes. L’últim concert del F’Estiu serà l’obra mestra de Manuel de Falla, El amor brujo, que interpretarà la GIO Symphonia sota la direcció de Francesc Prat. La cantant Mariola Membrives se suma a la reelaboració de la història d’amor entre Candela i Carmelo.