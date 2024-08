El Gínjol presenta un musical que vol posar el públic a prova

Com ja és tradició a Maçanet de la Selva, el Festival de Varietats del Grup de música i teatre El Gínjol tornarà a ser l’aperitiu perfecte als dies de Festa Major. Aquest dissabte a les 20 h al Teatre La Societat l’associació cultural estrenarà Margot, un nou musical de producció pròpia en què actuaran més de vint-i-cinc persones, i, si bé no hi mancarà l’habitual to de comèdia, sí que es vol anar més enllà. Diumenge a les 19 h hi haurà una segona funció.

«Cada any ha estat més aviat una obra d’humor, però aquest any és una mica més fosca, que no vol dir un drama», explica Albert Batallé, un dels creadors de la peça on, entre repartiment, guionistes, directors, tècnics o decorat, participen gairebé una quarantena de persones. Però a El Gínjol ja hi tenen bagatge, en això de ser una bona colla. Fa més d’una dècada que fan musicals al Festival de Varietats i no els espanta ser tants. Al final, diu Batallé, «és un projecte molt maco a nivell de Maçanet, que fa molta família i abasta gent de totes les edats». El 2019, de fet, van arribar a ser més de quaranta amb Mar de cendres.

L’espectacle anual és un acte que molts veïns esperen, «fins i tot algú et pregunta de què anirà pel carrer, però no diem res, és tot secret! Intentem no desvetllar-ho gaire perquè és una obra diferent de les que hem fet fins ara», confessa Batallé. Poc abans de l’estrena se sap, això sí, que el fil del musical seguirà la vida d’una dona que comença sent nena en un poble que la rebutja. Tothom li diu que és dolenta i, a mesura que creix, la trama explota en «tragèdia».

Entre el bé i el mal

«S’haurà de veure què ha passat, què l’ha provocat», assegura un dels creadors, avançant una moralina sobre com els actes d’una persona poden condicionar la vida d’una altra. Margot, tot i ambientar-se en un món actual, també té elements màgics, sobrenaturals, i, és clar, molta música. «Més o menys la meitat de l’obra -dura uns 90 minuts- són cançons, n’hi ha onze que es canten en directe i hem escrit les lletres partint de ritmes actuals que en alguns casos el públic potser coneixerà», diu Batallé. A aquesta tasca, sobretot, s’hi ha entregat la Judit Giralt, directora musical. De la direcció artística se n’ha encarregat Jordi Manyà, que ha hagut d’encaixar la vintena d’actors i actrius sobre l’escenari.

Els assajos d’aquesta companyia de teatre amateur (Margot comptarà amb solistes professionals) es fan de manera intensiva al llarg del mes de juliol. A mesura que avança el mes i s’apropa l’estrena, les peces es posen l’una al costat de l’altra i tothom hi dedica més hores. «Som principalment gent de Maçanet, molts de l’entitat, però també alguns que han vist el projecte i els hi ha fet gràcia o venen de fora», explica Batallé.

De fet, per poder, poden venir d’on vulguin. «S’hi pot apuntar tothom, nosaltres ens reunim un dia i plantegem l’obra en base a la gent que s’ha apuntat, busquem un element on agafar-nos i anem creant», detalla l’Albert, avesat a fer-ho. Aquest any, però, tot ha anat més ràpid que en altres cursos. Normalment s’hi posen amb més temps que no pas la Setmana Santa i «ha sigut molt intens».

Ara, però, la intensitat passa per estrenar l’obra i posar a prova la imparcialitat del públic amb el dilema moral que vol ser Margot.

