Nacho Duato: «M’han cancel·lat espectacles a Madrid i a altres ciutats per haver criticat a Vox i al PP»

Té fama de ser inconformista i autoexigent. Transmet aquests mateixos valors als joves que formen part de la companyia?

No els transmeto inconformisme, però sí que soc exigent. Sense un cert nivell d’exigència, en qualsevol feina, no es va enlloc. I això és els transmeto a tots els joves amb qui treballo. I es nota molt perquè tots ells han avançat moltíssim en pocs mesos. I això ho veurà el públic que assisteixi a l’espectacle.

És igual de necessari reconèixer algú quan ho fa bé que advertir-lo si ho fa malament?

A la meva companyia tinc prohibit pronunciar les paraules «no» i «impossible». Si algú té dificultats, estudiarem de quina manera ho podem fer, l’ajudarem com sigui. Han de ser correccions persona a persona, de professora a alumne, de professora a ballarí. Mai he renyat a un ballarí. Si l’espectacle està malament, la culpa és meva. Per descomptat. Si hi ha un nen que tothom diu que és maleducat, la culpa és dels pares, que són els responsables de la seva educació.

Quins valors vol transmetre als ballarins de la companyia?

Tinc 250 alumnes de conservatori i 28 a la companyia. Són gent jove i els estàs preparant també per a la vida, per a la vida com a ballarí. No només els ensenyem a ballar, sinó també a apreciar allò que és bonic, a ser amables, a estimar els altres, a compartir els èxits i els fracassos, a escoltar música, a llegir, a entendre la poesia o a anar a museus. Els has de tractar bé. No pots fer com en Nacho Cano. No pots tenir un grup de joves en situació il·legal i en condicions precàries.

Es pren molt seriosament això de tenir cura d'aquests joves.

Per descomptat. I si es posen malalts, els portem a l’hospital, els acompanyem. Tenim una persona que es dedica a recursos humans que està constantment en contacte amb els pares, perquè molts d’ells han vingut d’Amèrica, també n’hi ha tres de japonesos, un altre d’Austràlia, un de Nova Zelanda... Estan molt lluny de casa, en un país diferent per molt que Espanya sigui un gran país.

A Espanya hi ha molt de talent?

L’ésser humà té talent per a la dansa. Els espanyols en tenen molt. Estan molt abocats a la dansa, al ritme. El que passa és que no tenim una bona educació. A les escoles no es promociona, no hi ha companyies estables de ballet. A França, per exemple, a cada ciutat gran tens un ballet amb una orquestra, una òpera, una companyia d’òpera, companyia de ballet. A Alemanya, on he treballat molt, n’hi ha 70.

Es pot arreglar?

Jo no sé si té solució. En realitat, crec que no. He arribat a aquesta conclusió. Per això tinc aquesta companyia privada, amb diners privats procedents de diversos espònsors anglesos, francesos. He comprat un teatre i no tinc un duro, però tant me fa. A Rússia, on dirigeixo el Teatre Mijailovski de Sant Petersburg, tinc tot el luxe que vull. Però no vull tenir res a veure amb les institucions públiques. Ja n’ha quedat ben fart.

Ha llençat la tovallola.

A mi m’han cancel·lat espectacles a Madrid i a altres ciutats, per haver criticat a Vox i al PP. O sigui, es veu que només conviden coreògrafs que voten el PP o a Vox. Al final posaran un policia i només deixaran entrar als seus votants. Qui voti a Sumar no podrà veure l’espectacle. Això és el que els agradaria. És clar que la senyora Ayuso prefereix comptar amb Nacho Cano, encara que sigui un personatge que blanqueja la conquesta espanyola, que evidentment va ser un genocidi, com qualsevol altra colonització.

La gira que aquest dilluns arriba a Sant Feliu de Guíxols es basa en algunes de les seves coreografies més icòniques.

Bé, això és el que ha escrit la noia de premsa. Jo deixo que escriguin el que vulguin, però no es tracta de les més simbòliques. En realitat, són les més barates. Les que ens podem permetre perquè no hi ha gaire decorat. Està molt bé perquè els joves adquireixin tècnica.

De totes maneres si s’hagués de quedar amb una coreografia de les moltes que ha presentat...

Si li dic la veritat, no ho sé. M’és igual. Jo sempre dic Jardi Tancat, però perquè és la primera. Mira, si ets bon coreògraf, fas bones coreografies tot el temps. Després, potser, si et fas molt gran i molt carca, millor deixar pas als altres. Això és perquè l’ofici és l’ofici. És com un bon sabater. No sé si les meves sabates eren molt boniques o no, però et puc dir que estan ben fetes.

Ha actuat en els escenaris més prestigiosos de tot el món. N’hi ha algun que l’hagi marcat?

He ballat a Sydney, París, Londres, Pequín.... Però l’estiu de l’any passat vaig estar a l’ermita de Magdalena, a Extremadura, en un projecte que es deia Bajo las estrellas. Després d’una caminada per veure les estrelles, de la mà d’uns astrònoms, nosaltres ballàvem una hora. Aquella actuació per a mi va ser important, perquè va venir tot el poble, que mai no havia vist ballet. Per mi això va ser tan important o més que ballar al Metropolitan. Portar la gent que mai havia vist ballet, la gent gran, les àvies amb el bastó... Quina meravella!

Més enllà de la concentració que es requereix, és important que el ballarí gaudeixi a l’escenari?

Tota activitat requereix la mateixa concentració. Sigui per fer un ou ferrat o per ballar al Metropolitan. Si no et concentres, l’ou fregit surt malament. Si no ho fas quan balles, caus de cul. Per tota la nostra vida has de tenir concentració i respecte pel que fas. Però també gaudeixes quan estàs ballant.

Amb 67 anys fet aquest any, ha pensat en la jubilació?

No ho sé. No ho he pensat, la veritat. La putada és que tinc el mateix físic i l’ADN que el meu avi per part de mare, el cirurgià, que va viure fins als 103 anys. Mentre vagi venent ballets i a la gent li agradin, suposo que seguiré. No ets tu qui decideix, és el públic. Això de la dansa no és com una estrella de cinema, com la Greta Garbo, que als 40 ja no volia que ningú la veiés. A mi que em vegin vell no m’importa, mentre els meus espectacles agradin.

