La pluja no frena Ginestà al Festival Portalblau

«Que no ens aturi la pluja» va dir la cantant Júlia Serrasolsas quan Ginestà havia fet un parell de cançons al principi del concert aquest divendres a la nit. Sí, la pluja els va aturar. Poc temps, cinc minuts. Les gotes havien començat a ser més intenses, i els núvols negres eren amenaçadors, però van minvar i encara es va veure aquell cel groc i vermell típic d'un capvespre romàntic al costat del mar. L'Escala i el Festival Portalblau tenen això. Aquest fantàstic paisatge que, si l'acompanyes de música, encara és més idíl·lic.

Els germans Júlia Serrasolsas i Pau Serrasolsas ho van donar tot per fer gaudir al públic, amb els temes del seu quart disc Vida meva, publicat a principis d'aquest any. També altres cançons més antigues d'altres àlbums, o Amor estacional, un tema que encara no forma part de cap disc. En un concert més «tipus auditori», com va dir el cantant del grup, acostumat durant l'estiu anar de festa major en festa major. Això els va permetre fer temes més personals i on l'emoció i complicitat va ser total entre els dos germans. Júlia, que va compondre Pau Serrasolas en honor a la seva germana, o Mama, dedicada a la seva mare, van ser dels moments més íntims del concert.

Tanmateix, no hi podien faltar els temes que fan ballar i cantar. Al principi el públic estava més avergonyit, només picant de mans en algunes cançons, com la primera de totes: De tot el món. Però quan Pau Serrasolas va preguntar si el públic es podia posar de peus tot i ser un concert més «tipus auditori», els primers valents no van tardar massa a aixecar-se i començar a ballar, ben a prop de la seva cadira. L'enèrgica Espia de veritat n'és un exemple, tot entre públic i grup va ser total amb l'última cançó: La meva sort, que va fer cantar als assistents a ple pulmó.