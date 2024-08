L’exercici de nostàlgia de Calamaro

«Canta, Andrés, canta», cridava una noia des de la grada dels jardins de Cap Roig mentre Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) intentava filar una anècdota o un record o un homenatge o un acudit dels molts que va deixar anar en la part final del seu recital de divendres a la nit a Calella de Palafrugell. Després d’una part inicial del concert en la qual va anar enllaçant sense comentaris temes del seu disc Honestidad brutal (en la gira Agenda 1999, per l’any en què va publicar-lo), Calamaro es va deixar anar i va tenir paraules per al Girona FC i per a Stuani, per al desaparegut baixista de Los Rodríguez Daniel «Pato» Zamora, que precisament era de Palafrugell, per a un concert en un pavelló de Girona sense aire condicionat i la seva improbable relació amb Ricky Rubio, per a un altre improbable recital a la sala Bagdad de Barcelona...

Tot plegat va confegir un gran exercici de nostàlgia, que va començar amb unes cançons que formen part de la memòria col·lectiva d’una generació, i va continuar amb els records personals d’un músic excessiu, entusiasta i per a qui també passa el temps.

Se li ha d’agrair a Calamaro, això sí, que es faci acompanyar per músic excel·lents: Germán Wiedemer, Julián Kanevsky, Brian Agustín Figueroa, Mariano Domínguez i Andrés Litwin formen un grup contundent i poderós que, amb la incorporació del mateix Calamaro (que a més de cantar tocava la guitarra i els teclats), suma fins tres guitarres en escena, i això sempre s’ha d’agrair per la contundència sonora que genera. Precisament per això van resultar molt potents temes clàssics del repertori del músic argentí, que va saber combinar aquests moments energètics amb d’altres més recollits. El seu inacabable repertori li ho permet.

El día de la mujer mundial, La parte de adelante, Te quiero igual, Más duele, Cuando no estás, Cuando te conocí... van anar sonant a Cap Roig interpretades per un Calamaro sempre amb ulleres fosques i un mocador amb calaveres al cap, que després de la primera cançó es va treure la camisa taronja que portava i es va quedar en samarreta negra. La camisa la recuperaria al final del recital per imitar uns pases de toreig mentre sonava un pasdoble.

Abans d’aquesta cloenda tan particular (com alguns dels comentaris de l’artista, que va recordar que porta 33 anys de gira a Espanya i que va convidar a pujar a l’escenari a cantar amb ell un nen de 10 anys), hi va haver temps per escoltar alguns temes emblemàtics de la seva trajectòria com Maradona, Alta suciedad, Flaca o Paloma, abans d’uns bisos en els quals l’exercici de nostàlgia va arribar a la culminació: Estadio Azteca i sobretot Los chicos (el seu homenatge als amics morts) van posar el punt i final a una nit memorable.