Conrad Son aborda la salut mental amb una pel·lícula de tall sostenible

El director de cinema Conrad Son és conegut per la pel·lícula per a adults Les exxcursionistes calentes, primera del gènere a tenir èxit en català i que enguany celebra el vint-i-cinquè aniversari. El Cerdanya Film Fest ja va acollir diumenge una xerrada sobre el seu rodatge a la Cerdanya i repercussió, i avui torna a donar protagonisme a Son. Aquest cop, això sí, deixant enrere la pornografia per abordar un tema poc tradicional. Dimarts a les 21.30 h, al Casino Teatre Ceretà de Puigcerdà, s’estrena el film Tot allò que no et vaig dir. És la història de la Noa, una escriptora reconeguda que, als vint-i-tres anys, revela que el seu darrer èxit va escriure’l la seva mare.

El drama hi és perquè aquesta duu deu anys desapareguda i això obrirà un munt de ferides en els tan sols cinc dies en què transcorre la trama. «Pots caure en un pou i arrossegar allò que més estimes», diu la sinopsi.

D’aquest punt de partida, Son vol abordar els problemes d’una «salut mental complicada» i de «relacions emocionals complexes». Ho fa a través del «tema velat» de l’esquizofrènia i com sovint «no la sabem reconèixer ni actuar-hi». Tot plegat, explica el director, crea «una espècie de drama mediterrani fet amb plans seqüències llargs que permeten gaudir dels actors i d’alguns quasi monòlegs que fan».

La pel·lícula també reivindica dins el corrent del cinema sostenible i de quilòmetre zero. Això implica que s’ha fet amb «un pressupost ajustadíssim» i generant molt poques emissions de carboni.