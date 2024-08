Els germans gironins que amb 21 i 17 anys ja són escriptor i poetessa

Moltes famílies eduquen els fills perquè llegeixin des de petits. Poques, però, deuen esperar-se que, quan creixin i facin vint anys, siguin escriptors o poetes. A casa dels Gordillo Puertas, de Girona, és ben bé el que els ha passat amb Adrià i Clara. Ell, nascut el 2003, va publicar fa uns mesos el primer llibre, Detrás de mis ojos; i ella, del 2007, ja ha guanyat diversos premis, com els darrers dos Jocs Florals Escolars, pel que l’han convidada a recitar a la Nit de Poetes el setembre.

Té disset anys i serà la primera vegada que llegeixi obra seva en un acte d’aquesta mena. Sentir-se, però, no li agrada massa, «prefereixo que em reciti algú altre». Adrià Gordillo ho faria ben content i ja coneix què fa la seva germana. Sovint es demanen consell i s’ensenyen els textos per demanar-se opinió. Ni l’un ni l’altre, això sí, s’atreveixen, de moment, a posar els peus a terreny fraternal. «Jo, amb la poesia, no en sabria», diu ell, mentre ella, tot i haver començat amb relats curts, «de moment» no es veu en cor de fer un llibre «amb tants detalls com el seu». De temps per a provar-ho, rai, perquè ja en tindran.

Segurament qui s’hi entregui més serà Clara Gordillo. Passat l’estiu començarà Segon de Batxillerat (humanístic) i, en acabar, voldria estudiar el doble grau de Filologia Catalana i Hispànica que el curs que ve engega la Universitat de Girona. «M’agradaria formar part del món de la literatura de la ciutat», explica. Conèixer-lo no serà un problema, perquè ara mateix prepara un Treball de Recerca on fa un estudi general de la literatura gironina, entrevista escriptors com Maria Mercè Roca o Miquel Fañanàs i escriu un poemari de collita pròpia dedicat a Girona. «El que fa és bo i li insisteixo que intenti publicar-lo», diu el seu germà, que en això de buscar editorial ja hi té traça.

La butaca dels avis

Detrás de mis ojos va aparèixer en castellà l’abril passat per Ápeiron Ediciones. Tot i que publicar no l’inquieta («escric per a mi mateix, perquè m’agrada») i vol dedicar-se al món de l’economia (n’estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona), va enviar el text a diverses editorials catalanes i espanyoles i aquesta li va comprar. Ara escriu un altre llibre, però «més a poc a poc, perquè l’altre el vaig fer en cinc o sis mesos». A més, tot des de la mateixa butaca a casa els avis. «Si em venia alguna cosa al cap, o quan tenia classes el setembre i octubre, sí que m’apuntava alguna cosa fora, però allà m’inspirava».

La novel·la de Gordillo explora «fins a quin punt pot arribar la ment d’una persona», en aquest cas, la d’un bibliotecari amb vocació que s’evadeix del món llegint però no pot oblidar un passat fosc. Cada capítol té el títol d’un autor i una cita seva com a epígraf. «Es basen en les seves històries, en com escrivien... sempre un petit tret» que s’entén «per la feina del protagonista i perquè és un toc diferent que vaig voler provar», assegura, convençut que «un llibre està fet de molts llibres i del que ha viscut un mateix».

Un exercici de classe

Des de la poesia, Clara Gordillo hi coincideix i no pot parlar de res «que no hagi viscut o sentit». Sol fer versos lliures sense pensar massa, aprofitant la inspiració i dedicant-se, després, a revisar-ho tot. Això sí, el primer que va fer va ser un conte, en la pandèmia, després d’animar-se amb un exercici a la classe en línia de català on havien d’acabar un relat a partir d’un tros inicial. «Quan el vam posar en comú no em va tocar ni vaig voler llegir-lo, però a casa el vaig allargar i li vaig agafar gust», confessa. Amb el temps va anar tirant als poemes.

«Tant el meu germà com jo entenem la literatura com a cosa necessària i natural», diu ella, «a la família intercanviem llibres i això ens uneix». Ell recorda, encara, com llegien amb la mare de petits i remenaven amb el pare les paradetes de Plaça Catalunya on, no ho amaga, també buscaven algun cromo.