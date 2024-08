Alt voltatge a Torroella

Els músics que agrupa Amandine Beyer sota la seva direcció ho han tornat a fer. Pel monogràfic dedicat al simfonisme de Carl Philipp Emanuel Bach han fet gala d'una magnífica sonoritat: oberta, determinada i amb una línia molt ben perfilada. I és que aquest és un treball fonamental al qual no sempre arriben totes les formacions. Encara és comú aixecar projectes que se sostenen només pel bon ofici dels músics i això moltes vegades degut a les condicions amb què s'ha de treballar: músics que venen de diferents llocs que s'han de reunir amb poc temps i treballar intensament per fornir un espectacle. Gli Incogniti està ben segur molt per sobre de tot això perquè en la majoria de les seves propostes ha aconseguit un resultat excel·lent. Ho demostra el fet que han assolit una veu pròpia que els identifica com a formació.

Aquesta personalitat que deriva del gust musical i l'energia d'Amandine Beyer es va poder escoltar des del primer minut amb la fúria trepidant amb què van interpretar aquestes simfonies que, a més a més, contenen una gran complexitat. Però vull posar en relleu el gran treball fet pel que fa a la comprensió del que persegueixen aquestes partitures. En aquest sentit, Gli Incogniti sap retallar amb mestria els matisos de les articulacions, els temps i un gran encert en els caràcters.

Està tot molt ben dit i és molt més que una simple lectura de principi a fi sense desajustaments evidents. Hi ha un pensament que guia la seva interpretació que està molt per sobre de les dificultats tècniques i quan aquest punt s'ha superat es pot començar a fer música. Van tenir moments enlluernadors sobretot en els temps ràpids perquè la seva energia ben dirigida és un gran valor. Aquesta mateixa solidesa la mantenen també de forma elegant i genuïna en els temps més lents amb un fraseig que està molt construït per tota la formació. Aquesta coherència i un so homogeni ben travat és un requisit per qualsevol formació de primera línia.

Crec que han estès molt bé que aquestes simfonies reclamaven tenir-les molt ben treballades per tal que el concert no impliqués un gran esforç per treure-les endavant i poder extreure una lectura exuberant perquè hi ha elements de virtuosisme que calia superar. Una proposta madura i refrescant!

