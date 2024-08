«Aquest disc proposa abraçar la realitat i bregar amb ella»

La base del disc Caldo Espírito es troba en un petit poble de la província d’Ourense...

El bullici de qualsevol gran ciutat com Madrid, on visc, comporta moltes obligacions en el dia a dia que et treuen una mica de la concentració de l’obra, en allò en què estàs treballant. Volia tenir un espai diferent, que va ser literalment amb molt poca cobertura, o sigui, ideal per aïllar-nos a la vella usança, tornar a tenir aquella sensació de plena consciència i plena atenció en el que estava fent. Vaig passar quatre dies en un poble de Guadalajara i després en un llogaret perdut d’Ourense. Em va servir per escapar d’aquests estímuls externs que desconcentren i despisten massa.

Quin missatge volia transmetre amb el títol de l’àlbum?

Sempre deixo que els títols, les cançons, les lletres o els arranjaments més o menys em flueixin. Per una banda, el títol es refereix a aquesta recerca de calidesa i d’espiritualitat en una societat que crec que és cada vegada més frívola. Al mateix temps, és un joc de paraules perquè caldo significa calent en italià, però també és brou, un líquid en què conflueixen totes les experiències i músiques que he anat escoltant al llarg de la meva vida.

Xiana, la cançó que tanca el disc, parla d’aquella nena que els seus pares van arribar a somiar que seria, quan encara no havia nascut. Ha arribat a imaginar aquella vida que mai va ser real?

Jo no sé per què em va donar per aquí. Al final, és el bonic de les lletres, que et descobreixes i dones importància a coses que no sabies que potser per a tu ho eren. I per què un dia em vaig posar a escriure sobre la Xiana que és la noia que mai no vaig ser? Doncs no en tinc ni idea. Això potser ho hauria de tractar més en l’àmbit psicoanalític i buscar el perquè. Així i tot, crec que el vaig fer servir una mica com a excusa per parlar-me a mi mateix. Crec que és una mica una barreja d’això diàleg amb un mateix i amb allò que seria el meu costat femení. Amb la persona que mai no vaig ser.

A Pena, penita canta amb Meritxell Neddermann, una de les grans veus de Catalunya. Com va sortir aquesta col·laboració?

Estàvem gravant les parts prèvies del disc, perquè és un treball cuinat a foc lent. En Carles Campi Campón, productor, i en Luque, que va fer les mescles, havien gravat un senzill amb la Meritxell. Quan vaig escoltar la cançó, em va encantar la veu. M’encanta el timbre que té, perquè és dolç, però sense ser invasiu, i per això li vaig proposar que cantés amb mi. Té un gran talent.

Pel que fa al so, aquest un treball en el qual els ritmes llatins guanyen molt de pes. És com una idea que tenia feia temps o es deu a les influències més recents?

És una cosa que ve de lluny, encara que ha trigat a veure’s reflectit a la meva música. Els meus pares van viure entre la Corunya i Santo Domingo gairebé dues dècades. Sempre vaig tenir un gran vincle amb el Carib i també vaig estar vivint a l’Argentina. És una cosa que en un moment donat sí que vaig deixar fluir i va començar a aflorar tota aquesta part llatina. Encara que m’agrada agafar influències de tota mena portant-les al meu terreny. Perquè realment mai he fet un merengue o una bachata. Jugar amb els ritmes és part de la meva manera d’entendre la música.

Amb una base més electrònica, a Faneca Brava també s’hi poden escoltar alguns cors que recorden al folklore gallec. Vol ser una petita reivindicació?

Crec que musicalment hi ha reivindicacions de molts tipus, entre elles la música de la meva terra. Però jo ho faig quan em surt i aleatòriament. És a dir, jugo amb tota la paleta de colors que tinc. Si veus la discografia que tinc a casa o el meu Spotify, no té cap sentit. Pot sonar Sopa de Caracol i, seguidament, Thom Yorke. I em quedo tan ample. Aquest imaginari ampli i eclèctic al final s’acaba notant en la música que faig. En els meus discos.

Parlant d’arrels i tradició, com viu la nova onada de grups que actualitzen aquest folklore gallec?

El 2015 vaig publicar A Serea e o Mariñeiro, un tema que d’alguna manera entronca amb aquest moviment. Perquè era una cançó de gallec, amb molts tocs de folklore. Crec que el més interessant de totes aquestes bandes és que estan portant aquest folklore a un altre lloc. Crec que és interessant que cada cert temps hi hagi una mirada cap a les arrels del passat, perquè no perdin, però que és interessant barrejar-les amb la música actual i donar-los un caràcter contemporani.

Les lletres, en general, denoten un cert pessimisme i, a la vegada, un esperit de resiliència...

Més que pessimisme crec que hi ha com una crua realista. És una cruesa que intenta convertir-se en saviesa. Les males experiències no te les treu ningú. Això és així. I abans que res aquest rotllo de postureig a Instagram de «som tots molt feliços», davant aquesta gran mentida, crec que el disc proposa abraçar la realitat i bregar amb ella.

Subscriu-te per seguir llegint