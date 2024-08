La passió i el ‘duende’ del flamenc, més enllà del flamenc

No li va agradar gaire a Jordi Hurtado, presentador de Saber y Ganar, que no el deixessin accedir a la localitat amb la beguda que duia a la mà. O això semblava, de l’acalorada discussió que mantenia amb l’hostessa del festival Portalblau, a qui semblava dir-li que era la primera vegada que li passava una cosa així en més de 350 anys assistint a festivals a tot el món.

-Fins i tot en la presentació en societat dels concerts de Brandenburg, de Bach, vaig poder entrar amb una gerra de vi- es diria que li explicava a la pobra treballadora.

Ara un no pot entrar amb una modesta cervesa ni a un camp de futbol, molt menys a un festival d’estiu, encara que faci tanta calor com diumenge a l’Escala. Ja a les graderies, la imatge treia la respiració, així que una cervesa fresca hauria ajudat a apaivagar la síndrome de Stendhal que amenaçava els espectadors: en primer terme, Mayte Martín i el seu tercet, darrere seu, una posta de sol rogenca, les ruïnes i platges d’Empúries i el mar Mediterrani on, diuen, va començar la nostra civilització.

Mayte Martín, cantant flamenca, duia al Portalblau l’espectacle Tatuajes, que res no té a veure amb el flamenc, ni falta que li fa. Tatuajes és un recull de cançons de les que, una vegada escoltades, és tan difícil deslliurar-se’n com d’una sirena dibuixada amb tinta al braç. «Cançons icòniques, ben parides», va explicar la mateixa cantant a l’inici de l’espectacle. I per si algú no ho hagués entès, va començar amb un Gracias a la vida, de Violeta Parra, amb tanta passió i sentiment que, a l’horitzó, les ruïnes d’Empúries semblaven tornar a això, a la vida, per agrair-la.

Van seguir Lucía, de Serrat i Te recuerdo Amanda, en una versió que va estremir Victor Jara allà on fos. Es va atrevir amb Ne me quitte pas, la més inútil cançó d’amor de tots els temps: cap dona es repensaria el fet d’abandonar l’amant, perquè aquest s’humiliés fins a convertir-se en l’ombra del seu gos. Però quin talent el de Jacques Brel en compondre-la i cantar-la, i quin el de Mayte Martín emocionant els espectadors amb una versió sortida de les entranyes. De l’estómac, que és d’on surt el flamenc.

Van seguir Pablo Milanés, Manuel Alejandro i molts altres, sempre amors i desamors, sempre Mayte Martín incendiant Portalblau. Fins a acabar amb una picada d’ullet al seu art, amb La bien pagá, de Miguel de Molina, també flamenc, capaç de cantar «tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñao de parné». Més que cantar, la va interpretar Mayte Martín, aprofitant que encara no ha sortit ningú a considerar avui aquesta copla indigna per a les dones.

Ben pagada, per cert, era també la cervesa del pobre Jordi Hurtado, el qual, en sortir, ja no era a la porta. Potser al final va entrar.

