Rosalía torna després d'un any sense publicar música amb una col·laboració amb Lisa de Blackpink

S'ha fet esperar, però Rosalía està de tornadaamb nova música. Un any després del llançament de 'Tuya', la cantant catalana no ha volgut perdre l'oportunitat d'estrenar un tema aquest estiu i torna en gran amb 'New woman', una col·laboració amb la cantant Lisa, integrant del reeixit quartet de k-pop Blackpink. El tema s'estrenarà dijous que ve 15 d'agost en totes les plataformes d'streaming.

Els rumors sobre una possible col·laboració entre ambdues van començar quan la tailandesa va publicar l'anunci d'un nou tema en les seves xarxes socials en el qual apareixien dos símbols entrellaçats: una estrella, amb la qual s'identificaria a la rapera, i una rosa, que representaria a Rosalía. Així mateix, aquest dilluns ja es van veure alguns cartells pel carrer en els quals es deixava entreveure que el tema arribaria de la mà de la catalana.

El retorn de Rosalía

Aquest anunci coincideix amb un directe d'Instagram que va fer la de Sant Esteve Sesrovires durant la matinada del dilluns al dimarts en el qual va mostrar alguns segons d'una nova cançó. De moment, es desconeix si aquest tema serà el que llançarà en col·laboració amb Lisa o es tractarà del seu nou projecte en solitari.

Els fans ja han desxifrat alguns dels versos de la nova cançó: "'Por to' lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa' vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea".