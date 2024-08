Sílvia Pérez Cruz obre amb un ple absolut el F'Estiu de Calonge

Sílvia Pérez Cruz va ser l’encarregada aquest dilluns a la nit de donar el tret de sortida a la quarta edició del F’Estiu, el Festival de Música de Calonge i Sant Antoni, amb un concert multitudinari. L’artista va reunir prop de 900 persones als jardins del castell de Calonge, la xifra d’assistència més elevada registrada mai pel certamen en un recital pel qual no quedaven entrades des de feia setmanes.

Durant més de dues hores la cantant palafrugellenca els temes del seu darrer treball d'estudi, l'aclamat Toda la vida, un día, que va combinar amb temes ja clàssics de la seva trajectòra com Mañana o Vestida de nit, que van tancar el repertori. La intèrpret i compositora va estar acompanyada en aquest recital pel trio de corda format per Carlos Montfort, Marta Roma i Bori Albero, a més de comptar amb la col·laboració d’un cor integrat per amistats d’infància i joventut, una combinació que va emocionar el públic.

Després del concert inaugural, el F’Estiu es mantindrà a l’entorn del castell de Calonge, però canviarà l’escenari dels jardins pel pati d’armes. Completen la programació The Gramophone Allstars Big Band, el 9 d’agost, Telva Rojas amb la Selva Big Band Latin Orquestra, el 10 d’agost, Guillem Roma, el 15 d’agost, les cobles La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona, el 16 d’agost, i la GIO Symphonia amb Mariola Membrives interpretant El amor brujo, el 17 d’agost.

Les entrades es poden adquirir al web reserves.calongeisantantoni.cat.