El retorn pletòric de Sara Blanch a Peralada

A un mes del debut a l'Scala de Milà i després de triomfar en l'estrena en solitari al Palau de la Música Catalana, la soprano Sara Blanch va tornar aquest dilluns a Peralada, un dels primers escenaris que li van fer confiança. L'ebrenca, que va ser artista resident del festival el 2016, hi va recalar de nou convertida ara en una de les grans veus líriques del moment, amb un programa íntegrament dedicat a Gioachini Rossini, un dels seus compositors fetitxe.

Acompanyada pel baríton italià Paolo Bordogna, amb qui va compartir dos duets, i el pianista Giulio Zappa, Blanch va enlluernar el públic de l'església del Carme amb àries d'òperes com d'Il turco in Italia o Il barbiere di Siviglia, si bé va arrencar la vetllada amb Fragolette fortunate, d'una de les obres menys conegudes del mestre italià, Adina.

Amb Tremare Zenobia, d'Aureliano in Palmira, i Squallida veste e bruna d'Ill turco in Italia la cantant va lluir les seves habilitats vocals i dots interpretatives fins a despertar els bravos i aplaudiments del públic.

Consagrada com a especialista en el repertori rossinià, com va evidenciar l'any passat en la seva participació en el Rossini Opera Festival de Pesaro, va continuar exhibint destresa amb la veu i expressivitat en la justa mesura en la interpretació en la segona part del recital, amb peces com Ah! Voi condur volete - Ah donate il caro sposo d'Il Signor Bruschino o Una voce poco fa d'Il barbiere di Siviglia.

Per la seva banda, Bordogna va brillar especialment en els papers còmics, interpretant àries de La gazza ladra, L'italiana in Algeri i La Cenerentola en solitari, per tancar les dues parts del concert amb Sara Blanch, amb Credete alle femmine d'Il turco in Italia i el famós Dunque io son d'Il barbiere di Siviglia.

Ja a la tanda de propines, el baríton va premiar l'ovació del públic amb Ombretta sdegnosa de La pietra del paragone i Blanch amb La danza.

I, en forma de regal conjunt, la divertida Duetto buffi di due gatti, que va fer que més d'un espectador enfilés el camí de tornada a casa miolant, llepant-se els bigotis pel retorn triomfal de Sara Blanch a l'Empordà.

Subscriu-te per seguir llegint