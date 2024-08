El 8è Amb So de Cobla de Palamós arrenca amb Arnau Tordera i la música de Xavier Pagès-Corella

La 8a edició del festival Amb So de Cobla de Palamós ha arrencat aquest dimarts a la nit amb el Concert Trifàsic. La coproducció entre la Confederació Sardanista i el mateix festival que ha comptat amb el guitarrista i cantant d'Obeses Arnau Tordera, el percussionista Joan Torras i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona dirigida per Xavier Pagès-Corella. Un espectacle que ha portat desenes de persones a la plaça Josep Sarquella de Palamós i que ha servit per donar el tret de sortida d'una nova edició d'aquest festival dedicat a la cobla, però que compta amb espectacles que la fusionen amb altres estils, com serà el cas de la Bisbal Jove que presenta un espectacle de cobla amb funk.

El Concert Trifàsic s'ha dividit en tres blocs diferenciats. El primer ha comptat amb tres peces d'Arnau Tordera interpretades pel cantant d'Obeses amb l'acompanyament de la cobla Sant Jordi. En el segon s'ha interpretat l'obra lliure Concert Trifàsic, que dona nom a l'espectacle inaugural del festival i que estava dividida en tres moviments i que ha durat prop de 20 minuts. La part final de l'espectacle ha constat de tres sardanes amb arranjaments per a guitarra elèctrica que ha interpretat el mateix Tordera, amb l'acompanyament de la cobla.

Després de l'arrencada, aquest dimecres Amb So de Cobla recupera l'espai de l'Arbreda per fer el 24è concert de sardanes de la Costa Brava en memorial de Ricard Viladesau. En ell hi participaran les dues cobles més importants del país: Montgrins i La Principal de la Bisbal.

El dijous 8 el festival duplica la programació amb dos concerts diaris. El primer de la jornada serà a les set de la tarda al parc dels Països Catalans amb un clàssic de la música tradicional: Els Ministrils del Raval. En aquesta ocasió proposen un espectacle familiars titular La Filomena, en què el personatge incidirà en la importància d'una bona dieta mentre viatja pels mercats del país per conèixer els productes agroalimentaris més tradicionals.

A partir de les deu de la nit a la plaça de Josep Sarquella Les Anxovetes actuaran amb La Cobla Marinada per mostrar la fusió de l'havanera i la cançó mediterrània amb el característic so d'una cobla.

El divendres la programació es repèn a les set de la tarda al parc dels Països Catalans amb la Cobla Bisbal Jove, que presenta el projecte Funk & Cobla, on es fusiona l'estil funk amb les sonoritats característiques dels instruments de cobla. El públic gaudirà d'alguns clàssics d'Stevie Wonder, James Brown o The Jackson 5 i també incorpora temes coneguts d'Amy Winehouse. A més, la formació reversiona sardanes amb aquest estil funk.

A partir de les deu de la nit la Cobla Maricel i el violoncel·lista Pere Puertas portaran El So de la Pau, un concert que recorrerà la música catalana del segle XX, on es van viure les grans guerres i el paper que va tenir la música en la lluita per la pau. El repertori recupera l'obra de Pau Casals, Enric Morera o Eduard Toldrà.

El dissabte el festival tancarà l'edició d'enguany amb un espectacle que homenatja el centenari de la mort d'Àngel Guimerà. La formació Amb So de Cobla i la cantant Elena Martinell repassaran músiques i textos de Guimerà . A les deu de la nit la capella del Carme s'estrenarà com a escenari del festival amb Contorns, un espectacle que fusiona la cobla i l'electrònica. És un intent de congelar l'empremta de la música amb la notació gràfica vídeoprojectada.