Ara Malikian: pura energia i virtuosisme

El concert no va durar ni de bon tros les 28 hores i 36 minuts que va prometre al pocs minuts de començar l'actuació. Però veient la connexió que es va produir des del primer instant segur molta part del públic no li hagués fet res. Ara Malikian, el músic libanès d'origen armeni que ha fet del violí un apèndix més del seu cos, va tornar a pujar a l'escenari del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per presentar la gira que porta per nom "The Ara Malikian World Tour" i que ofereix després de la malaltia que va patir fa uns mesos. Veient l'energia, rauxa, força i vitalitat que traspua en tot moment ningú diria que fa uns mesos va quedar paralitzat de mans i cames. Malikian és tot un portent del violí, però les seves actuacions es complementen a banda de la música, amb una connexió amb els espectadors que es guanya amb les seves sempre divertides intervencions explicant detalls de la seva vida i anècdotes situant-les en la ratlla que no saps si són veritat o no del tot certes.

Al llarg de quasi dues hores, Malikian va presentar diverses peces musicals compostes durant el confinament amb l'ajuda del seu fill Kairo, que es trobava en un racó de l'escenari seguint l'actuació i que fins i tot va sortir al final per abraçar-se al seu pare. El seu repertori és eclèctic, com ell, i pot interpretar des d'una cançó de bressol que li cantava la seva mare al Beirut de la infància, una peça de Chopin fins a l'estrambòtica interpretació de la melodia que simulava el so d'un calamar robòtic composada a partir d'una petició expressa feta pel seu fill. Ara Malikian sembla dotat d'un mecanisme especial per portar la música del violí fins a un extrem que mai és mal sonant. Acompanyat pels músics cubans que el segueixen des de fa 30 anys després d'un divertit episodi viscut a l'Habana, Malikian encadena a un ritme frenètic diverses peces musicals que es complementen amb les intervencions dels seus acompanyants que les interpreten des dels teclats, piano, guitarra, baix, ukelele, contrabaix i percussió i bateria.

El moment culminant i més emotiu va arribar al final quan baixant a la platea per a barrejar-se entre el públic va entonar la melodia que va compondre per homenatjar totes les persones vulnerables i gent gran que va viure la pandèmia en solitud. I un missatge final, a banda de què tornarà algun dia a Sant Feliu de Guíxols on sempre l'ha acollit amb els braços oberts, "sigueu feliços, i sobretot, intenteu gaudir de bona salut".

