Carles Sans, una roda de Tricicle que vol portar l’humor al festival de Cap Roig

Si un llegat va deixar la companyia Tricicle, ara en «descans indefinit», va ser el de celebrar l’humor en totes les facetes de la vida. Fins i tot -perquè no?-, en un festival de música on, normalment, poca cabuda hi té, la broma. Per això pot sorprendre, és clar, que entre el cartell d’estrelles del rock del Cap Roig hi hagi, també, un Carles Sans que, «afortunadament pel públic», no cantarà pas.

Ja fa tres anys que Sans, un dels membres de l’icònic Tricicle amb Joan Gràcia i Paco Mir, presenta l’espectacle Per fi sol! i, després de dur-lo amb èxit l’any passat al Festival de Pedralbes de Barcelona (del mateix organitzador que el de Cap Roig), tornarà a treure’l de context aquest dissabte 10 d’agost a Calella de Palafrugell.

«La possibilitat de trencar una mica aquesta tradició i plantejar-se introduir una mica d’humor dins aquests festivals em sembla collonuda», celebra Sans, confiant crear un precedent perquè «en properes edicions es decideixi convidar altres humoristes».

Mai ha actuat en un indret com els Jardins de Cap Roig, i defensa que un xou d’humor és «un còctel magnífic per una nit d’estiu on no parar de riure». Serà el primer espectacle d’aquesta mena fet al festival de Calella i, a més, hi arriba «més que rodat i amb tots els elements indispensables», diu Sans. De fet, amb el riure n’hi ha prou. Haver exhaurit entrades durant setmanes els últims anys avala que el protagonista pugui assegurar que «de veritat funciona i et trobes gent que et diu que riu tant o més que a Tricicle».

La història que mai falla

Per fi sol! repassa les anècdotes més divertides que ha viscut Sans, sobretot amb el Tricicle però també tot sol. «No me’n canso perquè és com quan saps una història divertida i la vols explicar sempre, així que m’ho passo bé», somriu.

A l’escenari, Sans per fi pot parlar: «Estic una hora i mitja sense parar a diferència dels últims quaranta anys, i tot el que explico, encara que sembli inversemblant, és real»: de la primera vegada que els pares van veure’l actuar a com els van llepar l’orella actuant al Japó o el ridícul en un avió quan tenia pànic a volar. El caràcter de les anècdotes fa que tampoc calgui conèixer massa el Tricicle per a gaudir-ne.

Però a més del què, és el com, que manté la gestualitat excèntrica i divertida amb què va triomfar Tricicle. Aquí, però, posa veu als diferents personatges que representa en les històries d’aquesta «propina professional». Fer-la sense els seus companys de sempre se li va fer estrany al principi. «Mirar a dreta i esquerra i veure’t sol... però ara ja me n’he fet a la idea i fora l’escenari la relació és magnífica encara que ens veiem poquet». Ja feia temps que Sans tenia Per fi sol! al cap, i el dirigeix amb l’amic José Corbacho, que va ajudar-lo «a posar ordre».

El futur també el té prou ordenat. Fins a mitjan any que ve vol «continuar explotant» aquest projecte i té coses entre mans amb què encara ha de treballar. El novembre, això sí, estrenarà El Tenoriu, versió del clàssic Don Joan on actuen Andreu Buenafuente i Sílvia Abril.