Maria del Mar Bonet: «Sempre m’han agradat més les veus de les dones»

Acompanyada per Borja Penalba (guitarra), Antonio Sánchez (percussió), Toni Pastor (llaüt i guitarra) i Marc Prat (contrabaix), «un grup de gent molt bona», la cantautora Maria del Mar Bonet (Palma, Mallorca, 1947) presentarà aquest divendres a la nit (22 h) a l’Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, Sempre hi ha vent, un nou espectacle en el qual recull algunes cançons ja clàssiques del seu ampli repertori, al costat de les noves que formaran part del nou disc que editarà pròximament. El concert forma part de la programació del Festival de la Porta Ferrada.

«Presentaré un repàs de la meva trajectòria, amb un repertori de cançons que a mi sobretot m’agraden molt» explica la mallorquina, que també posa en relleu que al costat del grup que l’acompanya ha aconseguit atorgar «una altra mirada» a aquests temes. La cantant continua en aquesta gira vinculada al músic valencià Borja Penalba, amb qui el 2020 va publicar un disc enregistrat en directe a l’històric Teatre Micalet de València, i que també va comptar amb el concurs del percussionista Antonio Sánchez.

En el recital de demà a la nit, el públic també gaudirà de la veu de la jove Neus Borrell, qui en paraules de Bonet, té «una veu molt diferent de tothom». «Té una gran personalitat quan canta i m’agrada molt pugui estar amb nosaltres per presentar-la una mica al públic de Sant Feliu» afegeix.

La versió de Maria Hein

Encara que assegura que ningú parla amb ella abans de llançar una versió d’un dels seus temes, Maria del Mar Bonet reconeix que va rebre com una «sorpresa agradable» la particular relectura que la també mallorquina Maria Hein va publicar aquest estiu del clàssic Alenar. «Ja hi estic acostumada, perquè, per exemple, de la cançó Què volen aquesta gent, ja se n’han fet disset versions, i mai ningú m’ha preguntat abans» explica, al mateix temps que elogia a Hein, a qui veu com «una cantant que té un camí immens pel davant».

Sobre la nova onada de cantants mallorquines que s’estan fent un lloc destacat dins l’escena, com Júlia Colom, Maria Jaume o la mateixa Maria Hein, Bonet afirma sentir-se orgullosa. «Cada una d’elles fa coses diferents i a mi m’agraden molt, sobretot perquè hem estat molts anys que no passava res i ara de sobte fa uns anys que ha com explotat» comenta. «Sempre m’han agradat més les veus de les dones que dels homes. És així», confessa. No obstant això, subratlla que «quan un home cantant m'agrada, m'agrada molt».

Al voltant de la recent polèmica sorgida per unes declaracions que el grup Stay Homas va fer al documental La banda del pati, emès pel programa Sense ficció de TV3, Bonet assenyala que «és important fer un ús correcte de la llengua, però hi ha paraules que s’han utilitzat molt i de moltes maneres, també s’ha d’entendre. Puc entendre que hi hagi gent que faci servir ‘xispes’ en comptes de ‘espurnes’» apunta. Tot i això, la cantant creu que «hi ha molta feina per fer» en l’ensenyança «a escoles, instituts i universitats».

L’artista, que sempre s’ha mostrat com una ferma defensora del català, considera que «encara s'ha de treballar molt perquè la gent conegui bé la nostra llengua». «Un país sense llengua no és un país i això ho saben molt bé els de l’extrema dreta» puntualitza.

